Italianen zonder coronapas krijgen een aparte treincoupé en moeten uitstappen op het volgende station

Op tientallen grote Italiaanse treinstations wemelde het woensdag van de politie. De agenten waren ingezet om relletjes en het tegenhouden van vertrekkende treinen te voorkomen. Antivaccin-activisten van Turijn tot Palermo hadden elkaar namelijk op sociale media aangespoord om rond 15.00 het uitgaande treinverkeer van zo’n vijftig stations te blokkeren uit protest tegen wat zij een ‘covid-dictatuur’ noemen.

Maar de politieagenten hoefden niet in actie te komen omdat er in Milaan, Genua, Napels en Rome uiteindelijk maar een paar dozijn makke demonstranten kwamen opdagen.

Antivaccinatie-activisten – die de afgelopen weken op een paar grote stadspleinen met duizenden tegelijk hadden geprotesteerd – hadden woensdag uitgekozen voor hun protestactie omdat het vaccinatiebewijs in hogesnelheidstreinen en intercity’s die dag verplicht werd. Controleurs moeten het treinkaartje én de zogenaamde groene pas van alle reizigers checken.

Persbureau Ansa meldt dat langeafstandtreinreizigers die geen recente negatieve coronatest, bewijs van covid-genezing of bewijs van een prik kunnen laten zien, in een aparte coupé moeten gaan zitten en bij de eerstvolgende halte moeten uitstappen.

Weer aan het werk

De groene pas was in Italië sinds 6 augustus al verplicht om onder meer sportscholen, restaurants, bioscopen, musea en concertzalen te mogen betreden. Nu de Italianen hun stranden na de zonnige augustusvakantie hebben verlaten en met z’n allen weer aan het werk gaan, vond de regering van Mario Draghi het noodzakelijk om per decreet de pas in een goed deel van het openbaar vervoer verplicht te maken.

Vliegtuigen, ferry’s naar eilanden en langeafstandsbussen zijn ook verboden terrein zonder groene pas. In het stadsvervoer is het immuniteitsbewijs niet nodig. De Italianen moeten overigens nog steeds overal in binnenruimtes een mondkapje op.

Ook in het onderwijs maakt de groene pas zijn entree. Over twee weken zullen leerlingen en studenten weer in hun klaslokalen en collegezalen zitten en ook daar komen docenten, en studenten die ouder dan 18 zijn, niet binnen zonder immuniteitsbewijs

Veertien miljoen weigeraars

De regering van Draghi, waar praktisch alle grote politieke partijen in zitten, voert deze verplichtingen in om de miljoenen mensen die ouder dan 12 jaar zijn en hun prik nog niet hebben gehaald aan te zetten dat nu eindelijk wél te doen. Sinds afgelopen dinsdag is 70 procent van de Italiaanse bevolking volledig gevaccineerd, maar het kabinet streeft naar 80 procent tegen eind september.

Italiaanse media melden dat bijna veertien miljoen Italianen geen trek hebben in de inenting. De regering hoopt dat de helft van deze weigeraars alsnog overstag gaat vanwege alle beperkingen die het niet hebben van de groene pas nu met zich mee brengt.

Om de resterende vaccin-twijfelaars over te halen – en gauw weer veel mensen op kantoor in plaats van thuis te laten werken – overweegt het kabinet om ook alle ambtenaren die met het publiek in contact komen te verplichten met hun groene pas op het werk te verschijnen. De beslissing daarover zouden de ministers volgende maand willen nemen.

