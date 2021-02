Italianen verwachten heel veel van Mario Draghi en zijn team

De bedrukte crisissfeer in Italië werd zaterdag weerspiegeld in de kleding van de nieuwe bewindslieden: ze droegen stuk voor stuk donkere pakken en witte mondkapjes. Komende week zal de premier zijn programma toelichten in het parlement en daar dan officieel om voldoende steun vragen. Maar dat is een formaliteit, want de nieuwe premier Mario Draghi heeft praktisch alle politieke partijen achter zich weten te krijgen.

De 73-jarige topeconoom en voormalige president van de Europese Centrale Bank, die in zijn villa in de heuvels van Umbrië van zijn pensioen aan het genieten was, werd eerder deze maand door president Sergio Mattarella gevraagd om het land door de ontwrichtende economische en gezondheidscrisis te loodsen. Draghi volgt Giuseppe Conte op, die zijn moeizame linksige coalitie niet in stand kon houden.

Een ploeg vol ‘technocraten’

Vrijdagavond had Mario Draghi live op televisie de namen van zijn 23 ministers bekend gemaakt. De samenstelling ervan is uniek voor Italië: zijn kabinet is een mix van hoogleraren en andere experts die niet uit de politiek komen – zogenaamde ‘technocraten’ – en politici van de linkse, rechtse en centrumpartijen.

De Vijfsterrenbeweging, die de meeste zetels heeft, levert vier ministers. De nationalistische Lega heeft er drie, net als het liberale Forza Italia en de centrum-linkse Democratische Partij. Dan is er nog een minister van het linkse partijtje LEU en eentje van Italia Viva. Zeven bewindslieden zaten ook al in het laatste kabinet van Conte. “Deze regering is een perfect compromis tussen nieuwkomers en oudgedienden, tussen technocraten en politici”, is het commentaar van dagblad La Stampa.

De verwachtingen zijn hooggespannen: de Italianen hebben echt veel vertrouwen in de ingetogen en gerespecteerde topeconoom met diens internationale ervaring en uitgebreide Europese netwerk. Peilingen laten zien dat een overgrote meerderheid van de kiezers blij is met de nieuwe premier.

Het is afwachten of Draghi de belofte kan waarmaken. Want hij moet dat doen met een coalitie van politieke partijen die vaak lijnrecht tegenover elkaar staan en elkaar verafschuwen; de steun aan ex-bankier Draghi heeft de Vijfsterrenbeweging nog verder verdeeld.

Economische krimp en hoge werkloosheid

Bovendien staat Draghi voor huizenhoge andere problemen: in Italië zijn ruim 90.000 mensen aan Covid-19 overleden en gaat het vaccineren te langzaam. De economie kromp vorig jaar met maar liefst 8,8 procent. En volgende maand, bij het aflopen van de ontslag-blokkade, komen er nog eens honderdduizenden werklozen bij.

Wat de nieuwe premier kan helpen, zijn de 209 miljard die hij uit het Europese corona-herstelfonds kan krijgen. Italië is de belangrijkste begunstigde van dat steunfonds. Uit de gesprekken die Draghi met de partijen heeft gevoerd, is gebleken wat zijn prioriteiten zijn. Hij wil bovenal het inenten versnellen.

Ook wil hij de Brusselse coronamiljarden zó besteden dat Italië daar ook op de lange termijn veel aan heeft en de economische achterstand zou kunnen inlopen. Daarom moet een fors deel van de herstelfondsmiljaren naar de ‘ecologische transitie’ gaan, moet het overheidsapparaat worden gedigitaliseerd – of zoals een commentator op tv het zaterdag zei: ‘Uit de digitale middeleeuwen komen’ – en moeten de notoir trage civiele rechtszaken versnellen en het ongelooflijk ingewikkelde belastingsysteem simpeler worden.

Opvallend is dat die kernzaken onder handen zullen worden genomen door topexperts met veel managementervaring die niet uit de politieke partijen voortkomen. Zo is Daniele Franco, de nummer twee bij de Banca d’Italia, nu minister van Financiën; Vittorio Colao, jarenlang de baas van telecombedrijf Vodafone, de minister van Technologische Innovatie en Digitale Transitie en Roberto Cingolani, ook wel ‘de Elon Musk van Italië’ genoemd, de baas van het nieuwe ministerie van Ecologische Transitie. Marta Cartabia, tot voor kort presidente van het Constitutionele Hof, is de nieuwe minister van justitie.

