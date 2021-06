Italianen verontwaardigd over vrijlating beruchte ex-maffioos Giovanni Brusca. ‘Schandalig en alarmerend’

In Italië is veel verontwaardiging over de vrijlating van Giovanni Brusca, een voormalig maffialid met een lange reeks moorden op zijn geweten. Brusca heeft zijn celstraf van 25 jaar uitgezeten en heeft maandag een Romeinse gevangenis verlaten. De straf van de ex-maffioos, die een buitengewoon bloeddorstig lid van de Siciliaanse misdaadorganisatie Cosa Nostra was, is met een paar maanden ingekort wegens goed gedrag. Matteo Salvini, de leider van nationalistische regeringspartij Lega, noemde de vrijlating dinsdag op televisie ‘schandalig en alarmerend’.

Giovanni Brusca was een vertrouweling van Cosa Nostra-baas Totò Riina. Hij was de man die in 1992 op de afstandbediening drukte om een bom te laten ontploffen waardoor de bekende onderzoeksrechter Giovanni Falcone vlak bij Palermo met auto en al de lucht in vloog en gedood werd. Ook de vrouw van Falcone en drie van zijn lijfwachten overleefden de aanslag niet.

Zo mogelijk nog gruwelijker was de moord op Giuseppe Di Matteo, waartoe Brusca de opdracht gaf. Giuseppe was een twaalfjarig jongetje toen hij in 1993 werd ontvoerd. Zijn verdwijning diende als drukmiddel op vader Santino Di Matteo, die met justitie was gaan samenwerken. Het jochie werd na twee jaar opsluiting gewurgd en zijn lichaam werd in zoutzuur opgelost. In 1996 werd u purru (‘het zwijn’) gearresteerd en opgesloten.

Een maand na zijn arrestatie werd Brusca spijtoptant; hij was getuige bij meerdere rechtszaken tegen de Cosa Nostra. Daardoor werd zijn straf lichter. De 64-jarige Brusca zal nu nog vier jaar onder bescherming van justitie staan.

Nogal wat Italianen vinden zijn vrijlating verontrustend en moeilijk te verkroppen. “Ik vind het zorgwekkend dat hij nu boodschappen kan doen, naar het café mag, en ook naar een speeltuin”, aldus Matteo Salvini. En Enrico Letta, leider van de linkse regeringspartij Partito Democratico, sprak van een stomp in de maag. Maar Maria Falcone, de zus van de vermoorde magistraat, reageerde berustend: “Dit is de wet. Een wet, bovendien, die mijn broer wilde en die moet worden gerespecteerd.”

