Italianen lopen nog niet echt warm voor Songfestival

Dinsdag gaat het Eurovisie Songfestival van start in Turijn. In de stad is ophef ontstaan over gratis toegangskaartjes voor politici.

Het zijn grote woorden die de gouverneur van de regio Piemonte gebruikt wanneer hij in zijn hoofdstad Turijn de voorbereidingen op het Eurovisie Songfestival aanschouwt. “Turijn is op dit moment het hart van Europa”, zegt Alberto Cirio enthousiast. Burgemeester Stefano Lo Russo loopt ook te stuiteren van opwinding: “Er gaan tweehonderd miljoen mensen naar ons kijken. Alle aandacht is op ons gericht.”

Nou, in zijn eigen land valt dat nogal tegen. De Italianen lopen (nog?) niet echt warm voor het muziekspektakel dat komende week plaatsvindt. Wellicht komt dat omdat zij hun eigen, geliefde liedjesfestival van San Remo hebben en de Europese variant daarop simpelweg minder boeit.

Usual suspects

De media winden zich wel op over het evenement, maar om andere redenen. Zo vindt La Stampa, een krant uit Turijn, het schandalig dat de gemeente ruim duizend toegangskaartjes weggeeft. “Terwijl gewone Torinesi zich de dure kaartjes niet kunnen veroorloven, zitten de usual suspects gratis in de zaal”, sneert het dagblad. Want de veertig gemeenteraadsleden en elf wethouders van de stad krijgen ieder vier kaartjes cadeau. De wethouders mogen ook nog eens ieder vijftien mensen uit hun professionele netwerk meenemen. Al met al deelt de gemeente ongeveer zeshonderd kaartjes uit, net zoveel als het regiobestuur van Piemonte. La Stampa vindt het niet kunnen.

Burgemeester Lo Russo beet op de radio van zich af: “Ik me schuldig voelen? Welnee. Ik heb ook de burgemeesters van Rome en Milaan uitgenodigd, en belangrijke bestuurders van belangrijke bedrijven. We moeten echt van dat provincialisme af. Dit is een mondiaal event, onze stad staat in de etalage, vip-kaartjes horen bij normale pr.”

Boze tongen

Binnen loopt ook niet alles op rolletjes. De scenografie draait om een bewegende zon met lichtstralen, maar die zal tijdens de optredens niet bewegen. Boze tongen beweren dat de motorisering ervan hapert. Claudio Fasulo van de organiserende publieke omroep Rai geeft er tegenover journalisten een mooie draai aan: “Omdat de zon zich op verschillende manieren zou kunnen aanpassen aan de verschillende optredens, hebben we besloten om de zon stil te laten staan. Zo verloopt de wedstrijd eerlijk.”

Is dat wel zo? Wint de beste op 14 mei? Oekraïne is op voorhand de grote favoriet. De Italianen Mahmood en Blanco staan met hun Brividi (Rillingen) als tweede getipt. Veel Italianen vinden er niets eerlijks aan dat de bekende hiphopper Achille Lauro, een Romein, dwergstaatje San Marino vertegenwoordigt. De artiest ziet dit als een unieke kans op zichtbaarheid, maar op sociale media noemen landgenoten hem nu ‘een loser’ en geven hem ‘nul punten’.

