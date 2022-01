Geluidsoverlast

Italiaanse priester krijgt stevige boete voor overdadig klokgelui

Beeld EPA

Een priester in de buurt van Florence is door de Italiaanse justitie beboet omdat hij te vaak de klokken van zijn kerk luidde. Nu hoort klokgelui er natuurlijk bij in de katholieke traditie, maar ongeveer tweehonderd keer per dag was de omwonenden toch echt te veel.