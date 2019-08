Italiaanse premier Conte stapt op

Dit deed hij in een toespraak tegenover de senaat in Rome, geflankeerd door zijn vicepremiers Luigi Di Maio (Vijfsterrenbeweging) en Matteo Salvini (Lega), die onlangs aankondigde zijn eigen regering niet langer te steunen.

Conte zal later vandaag langsgaan bij het Quirinaalpaleis om daar officieel zijn ontslag in te dienen bij president Sergio Mattarella. Hij zou Conte dan nog kunnen vragen aan te blijven om een alternatieve meerderheid in het parlement te vormen. Weigert Conte, dan moet Mattarella iemand anders zoeken om een regering te vormen. Lukt dat niet, moet het parlement worden ontbonden en moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

Links Matteo Salvini, die reageert op de speech van zijn premier Conte in de Italiaanse senaat. (rechts)

‘Eigenbelang’

De premier beschuldigde Salvini er vanmiddag van de coalitie willens en weten te hebben opgeblazen omwille van zijn eigen politieke gewin. De premier, die het parlement toesprak nadat dit was teruggeroepen van het zomerreces, stelde in zijn toespraak dat Salvini heeft laten zien “alleen zijn eigen belang te volgen, en dat van zijn partij”. Daarbij zet hij het nationaal belang op het spel, aldus Conte.

In de wankele coalitie van Lega en de Vijfsterrenbeweging rommelt het eigenlijk al vanaf het begin. Twee weken terug zinspeelde Salvini erop zijn steun in te trekken, om zo nieuwe verkiezingen te forceren. Lega staat er immers erg goed voor in de peilingen, en Salvini hoopte zelf het premierschap binnen te kunnen slepen.

Waar Salvini echter niet op had gerekend, is dat de Vijfsterrenbeweging de laatste weken opzichtig flirt met de centrumlinkse oppositiepartij Partito Democratico (PD). Partijleider Luigi di Maio wil koste wat kost nieuwe verkiezingen voorkomen, omdat verkiezingsdag voor zijn Vijfsterrenbeweging vermoedelijk bijltjesdag betekent.

Lees ook:

De gok van Salvini: de Italiaanse regering opblazen en vervolgens premier worden

In Italië is de populistische regering van Vijfsterrenbeweging en Lega zo goed als geïmplodeerd. Binnen de nationalistische, eurosceptische Lega gingen er al maanden stemmen op om het kabinet vanwege de moeizame samenwerking te laten klappen.

Misschien heeft Salvini verkeerd gegokt

Italië kan zich opmaken voor nieuwe verkiezingen. Maar Matteo Salvini is niet verzekerd van een overwinning.