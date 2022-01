Italiaanse politie arresteert weer verpleegster vanwege nepcoronaprikken

De Italiaanse politie heeft weer een verpleegster gearresteerd die antivaxers een nepprik gaf, waardoor ze een inentingsbewijs verwierven dat toegang gaf tot bars, restaurants en openbaar vervoer. De politie in de Siciliaanse hoofdstad Palermo betrapte de vrouw met een verborgen camera. Op de beelden, die de politie zaterdag via Twitter verspreidde, is te zien hoe de verpleegster de injectiespuit eerst leegspuit in een tissue, voordat ze de naald in iemands bovenarm zet. “We hebben de duistere, frauduleuze intriges aan het licht gebracht van deze onverzoenlijke antivaxers”, aldus de politiecommissaris.

In Italië zijn de laatste maanden al onderzoeken ingesteld tegen tientallen zorgmedewerkers, onder wie zeker drie artsen, voor het tegen betaling zetten van nepprikken. Antivaxers zouden daar soms honderden euro’s voor over hebben. Afgelopen week arresteerde de politie in de havenstad Ancona ook een verpleger die zeker 45 nepprikken zou hebben gezet.

#Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazioni contro il #Covid_19

È indagata per falso ideologico e peculato. Anche lei avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione relativa alla dose booster #15gennaio pic.twitter.com/rQnZi5Q69t — Polizia di Stato (@poliziadistato) 15 januari 2022

