Italiaanse kinderen hoeven van de rechter niet op bezoek bij opa en oma

In Italië hoeven kinderen niet meer bij hun opa of oma langs als ze dat niet willen. Dat is de uitkomst van een al jaren slepende rechtszaak, waarin het hof van cassatie in Rome deze week uitspraak deed, zoals Italiaanse media melden. Het recht van de minderjarige prevaleert boven de wens van grootouders om hun kleinkinderen te zien, oordeelt de rechter.

Daarmee komt een einde aan een rechtszaak die in 2019 werd aangespannen door de grootouders van twee kinderen uit Milaan. Ze eisten contact met de twee jongetjes, toen hen dat na een familieruzie werd ontzegd.

De jeugdrechtbank ging daar destijds in mee, en ook het hof van beroep oordeelde dat contact kon plaatsvinden. Het hof waarschuwde de ouders zelfs nog voor het risico op psychische schade als ze hun kinderen ‘dwongen te leven zonder de genegenheid die hen zou kunnen verrijken’ en raadde de familie aan om in therapie te gaan.

De ouders gaven niet op, en het hof van cassatie zet nu een streep door de wens van opa en oma. De hoogste rechter luisterde naar de kinderen zelf, die door al het gedoe binnen de familie de grootouders inmiddels helemaal niet meer willen zien. Wel zegt de rechter dat kinderen welzeker ‘baat kunnen hebben bij contact met de oudere generatie’, maar voegde daaraan toe dat kinderen daar nooit toe gedwongen kunnen worden. “De taak van de rechter is niet om vast te stellen wie van de familieleden zich aan de ander moet opdringen.”

