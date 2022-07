Italiaanse justitie opent onderzoek naar priester die opblaasbedje gebruikte als altaar

Sommige priesters willen een beetje met hun tijd mee. Maar dat daar grenzen aan zitten, daar kwam een priester in het zuiden van Italië deze week achter. Pater Mattia Bernasconi is al dagen het middelpunt van een kerkelijke rel, nadat er op sociale media foto’s verschenen van hoe hij in zwembroek een mis opdraagt vanuit zee, met een opblaasbedje als altaar. Een handdoek deed dienst als altaarkleed.

Volgens de priester had hij niks kwaads in de zin; hij leidde een zomerkamp en was met een groep kinderen op het strand toen het tijd was voor de mis. Het was veertig graden en er was geen schaduw, dus besloot Bernasconi dat het ondiepe water de beste plek was.

Het aartsbisdom van Crotone Santa-Severina heeft er geen goed woord voor over. Ook de plaatselijke officier van justitie was niet blij. Die heeft laten weten een onderzoek te starten naar een mogelijke “belediging van een religie”.

