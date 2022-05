Italië

Italiaan moet 2 euro betalen voor een espresso en belt de politie

De Italiaanse espresso heeft van de Unesco de status van immaterieel werelderfgoed gekregen. Beeld AFP

Wie Nederlandse prijzen gewend is, zal niet schrikken als de rekening na het nuttigen van een espresso twee euro bedraagt. Maar in Italië - waar je vaak maar een euro betaalt voor een kopje - proestte een bezoeker van een café in Florence zijn koffie bijna weer uit, toen hij geconfronteerd werd met die woekerprijs.