Israëlische vaccinatiecampagne vertraagt nu, want jongeren zijn niet zo happig

Door een gebrek aan animo dreigt de razendsnelle Israëlische vaccinatiecampagne vertraging op te lopen. Deze week werden er per dag tussen de 100.000 en 140.000 inentingen gegeven. Dat lijkt misschien veel, maar een week eerder waren de dagelijkse cijfers nog bijna twee keer zo hoog. Het zou daarom weleens langer kunnen duren voor Israël de zo felbegeerde groepsimmuniteit in zicht heeft.

Israël gaat wereldwijd voorop in het vaccineren en heeft al ruim een derde van de bevolking ingeënt. De afgelopen weken verlaagde het land de leeftijdsgrens voor een prik, eerst naar 35 jaar en vervolgens naar 16. Maar jongeren lijken een stuk minder happig op het vaccin dan de zestigplussers, die het eerst aan de beurt kwamen. Daardoor is het tempo ingezakt. Er moesten deze week volgens een hoge ambtenaar zelfs enkele honderden vaccins worden weggegooid, doordat mensen met een afspraak niet kwamen opdagen en de houdbaarheidsdatum van de doses verliep.

Dat jongeren minder enthousiast zijn, is geen verrassing, zegt Ido Hadari. Hij werkt voor Maccabi, een van de ziekenfondsen die de vaccins toedienen. “Iemand van 35 is niet zo bang voor het virus als iemand van 75, omdat het risico ernstig ziek te worden nou eenmaal kleiner is. Bovendien maken ouderen zich niet meer ongerust over mogelijke bijwerkingen van het vaccin op langere termijn. Jongeren doen dat soms nog wel, of dat nu terecht is of niet.”

Een derde heeft twijfels

Maar de jongeren zijn niet het enige probleem. Experts maken zich ook zorgen om de vaccinatiegraad onder ouderen. Ruim 80 procent van de zestigplussers is intussen gevaccineerd, maar dat percentage loopt nauwelijks verder op. “Alle bejaarden die graag een inenting wilden, hebben die wel zo’n beetje gehad”, zegt onderzoeker Hagai Rossman van het Weizmann Instituut. “Dat de rest niet komt opdagen, is zorgelijk. Want juist deze groep heeft een grote kans om in het ziekenhuis te komen na een coronabesmetting.”

Intussen begint de vaccinatiecampagne zijn eerste vruchten af te werpen: mensen blijken na inenting inderdaad beter beschermd tegen het virus. Toch laat niet iedereen zich daardoor overtuigen: volgens een opiniepeiling heeft ongeveer een derde van de Israëliërs twijfels bij het vaccin.

De huiverigheid is het grootst onder Arabische Israëliërs en ultra-orthodoxe joden, terwijl zij juist hard getroffen worden door het virus. In deze groepen, die beide een zwakke sociale positie hebben, blijft de vaccinatiegraad ook bij ouderen steken tussen de 60 en 70 procent. Het is moeilijk deze gemeenschappen te bereiken, zegt Hadari van Maccabi. “Dat is eigenlijk altijd het geval, ook bij bijvoorbeeld bevolkingsonderzoeken of de griepprik. De komende weken moeten we daar extra moeite in steken.”

Ondanks de eerste effecten van het vaccinatieprogramma ziet Israël de besmettingscijfers slechts beperkt teruglopen, mede vanwege de opmars van nieuwe varianten. Ook het aantal ernstig zieke patiënten blijft hoog. Toch besloot de regering om zondag de strenge lockdown te beëindigen. “Ik hoop dat dat niet te vroeg blijkt te zijn”, zegt onderzoeker Rossman. “Want er zijn nog steeds veel ouderen niet beschermd tegen het virus. En als het aantal besmettingen weer verder oploopt, kan de zorg dus alsnog in de problemen raken.”

