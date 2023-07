Israëlische troepen zijn weg uit Jenin, maar voor hoe lang? ‘Nieuwe fase in gebruik van geweld’

De grootste Israëlische legeroperatie sinds de invasie van de Westelijke Jordaanoever in 2002 is voorbij. In de nacht van zondag op maandag begon het Israëlische leger met het uitvoeren van luchtaanvallen op Jenin. Later trokken zo’n duizend militairen het vluchtelingenkamp binnen, dat door Israël wordt gezien als broeinest van terroristen.

Naar schatting zijn minstens drieduizend Palestijnen op de vlucht geslagen. Zeker twaalf Palestijnen en één Israëlische militair zijn gedood.

De legeroperatie is de zoveelste poging van Israël om het Palestijnse verzet te breken, zegt Midden-Oostenexpert Paul Aarts. “Maar nu op een veel grotere schaal en met veel meer geweld. Kwantitatief en kwalitatief is er een nieuwe fase in het gebruik van geweld ingegaan.” Het Israëlische leger zet sinds afgelopen maand zwaar materieel in: voor het eerst sinds 2006 werden er aanvallen op Jenin uitgevoerd door helikopters en drones.

‘Geweld leidt tot meer geweld’

Enkele uren nadat de troepen zich woensdagochtend terugtrokken werden er raketten vanuit Gaza afgevuurd richting het zuiden van Israël. Als reactie daarop voerde Israël luchtaanvallen uit op doelen in de Gazastrook.

Hoe hevig ook, de legeroperatie heeft Israël weinig opgeleverd, denkt Aarts. “De laatste actie op vergelijkbare schaal vanuit Israël is twintig jaar geleden. Daar is niets uitgekomen: het heeft er alleen maar toe geleid dat de Palestijnen in hun verzet ook steeds vaker de wapens oppakken. Geweld leidt tot meer geweld.”

Palestijnen demonstreerden dinsdag tegen de inval. Mensen gooiden stenen en vuurwerk naar de Israëlische pantservoertuigen. Later die dag raakten zeker acht mensen in Tel Aviv gewond nadat een auto op een groep mensen inreed. Volgens de Israëlische politie is de dader een 23-jarige Palestijn, woonachtig op de Westelijke Jordaanoever.

Druk vanuit rechtse coalitie

Naar verluidt heeft de rechterflank van het Israëlische kabinet de druk al maanden opgevoerd om een grootschalige legeroperatie uit te voeren. “Helemaal zeker is dat niet, maar er zijn veel aanwijzingen dat de rechtse partijen hier inderdaad achter zitten. Netanyahu moet toegeven aan de wensen van die kant, ook om zichzelf uit de wind te houden. Gezien de corruptiezaken waarin hij verwikkeld is, komt het hem goed uit om de aandacht af te leiden. Buitenlandse politiek is binnenlandse politiek geworden; hij wil overleven”, zegt Aarts.

Maar onder een ander Israëlisch kabinet was deze legeroperatie ook uitgevoerd, denkt Aarts, al vindt hij het karakter van de huidige coalitie grilliger. “Ook politici die eerder nog wat mildere standpunten innamen hebben hun steun voor deze acties uitgesproken. Dat is een slecht teken.”

Nu de troepen zijn teruggetrokken uit Jenin is de rust enigszins wedergekeerd, maar de vraag is voor hoe lang. Zonder diplomatieke vooruitzichten is het wachten op de volgende geweldsuitbarsting, zegt Aarts. “Het is een voorspelbaar scenario, een spiraal van geweld, dat zich voor onze ogen ontwikkelt terwijl de wereld toekijkt.”

