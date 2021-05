Israëlische troepen bestoken doelen in Gazastrook

Donderdagavond laat bevestigde een woordvoerder van het Israëlische leger dat er sprake was van een Israëlische grondoperatie in de Gazastrook. Dat meldde het leger ook op Twitter. Maar volgens het Israëlische leger is sprake geweest van een “intern communicatieprobleem”. In een nieuwe verklaring wordt gesteld dat Israëlische grondtroepen en de luchtmacht weliswaar doelen in de Gazastrook bestoken, maar het gebied niet zijn binnengetrokken.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei donderdagavond laat op Facebook dat hij een “zware tol” van Hamas wil eisen. “Dat doen we, en blijven we doen met veel kracht. Het laatste woord is nog niet gezegd en deze campagne zal doorgaan zolang dat nodig is”, aldus Netanyahu.

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn opnieuw raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook naar Israël. Tegelijkertijd zette de Israëlische luchtmacht zijn bombardementen voort op doelwitten van Hamas. Honderden Palestijnen moesten hun huizen ontvluchten, meldden getuigen. Israël bombardeerde volgens Netanyahu al duizend doelwitten in de Gazastrook.

Door de barrage aan raketten en luchtaanvallen heen lijkt het geweld zich langzaam toe te bewegen naar een volledige oorlog. Lees hier de analyse.

Raketten op badplaats

De aan Hamas gelinkte al-Qassambrigade claimt in de nacht van donderdag op vrijdag een honderdtal raketten te hebben afgevuurd op de Israëlische badplaats Ashkelon, niet ver van Gaza. Daarbij zou een man zwaargewond zijn geraakt, meldt nieuwssite The Times of Israël. Bij Israëlische luchtaanvallen op Atatra, een plaats in het noorden van de Gazastrook, zouden volgens Palestijnse bronnen twee kinderen om het leven zijn gekomen nadat een woning werd geraakt.

Raketten worden afgeschoten vanuit Gaza richting Israel. Beeld AP

Israël meldde dat Israëlische troepen zich hebben verzameld bij de grens en dat duizenden reservisten zijn gemobiliseerd. De laatste omvangrijke grondoperatie door Israëlische troepen in Gaza was in 2014. Tijdens het conflict dat toen twee maanden lang woedde, kwamen meer dan 2200 inwoners van de Gazastrook om het leven.

Een woordvoerder had eerder al gezegd dat het Israëlische leger zich voorbereidt op “verschillende scenario’s” en dat een grondoffensief daar een van was. Waarnemers hebben gezegd dat het onwaarschijnlijk is dat Israël overgaat tot een grootschalige grondoperatie. Het risico op grote aantallen verliezen zou te hoog zijn.

VN-Veiligheidsraad zondag bijeen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt zondag bijeen om te vergaderen over het opgelaaide conflict tussen Israël en de Palestijnen. Een eerdere spoedzitting op vrijdag ging niet door, omdat de Verenigde Staten niets voelden voor een openbare zitting, die was aangevraagd door Tunesië, Noorwegen en China.

De raad heeft deze week al twee keer achter gesloten deuren vergaderd over de escalatie van het geweld in de Gazastrook. Dat leidde niet tot een gezamenlijke verklaring. Daar hadden alle vijftien leden mee moeten instemmen, maar de VS zouden niet akkoord zijn met de tekst.

Washington geldt als een belangrijke bondgenoot van Israël. De Amerikaanse regering benadrukte deze week dat de Israëliërs het recht hebben zich te verdedigen tegen raketaanvallen, maar riep ook op al het mogelijke te doen om burgerslachtoffers te voorkomen.

De raketbeschietingen en luchtaanvallen hebben tot dusver aan tientallen mensen het leven gekost. De Palestijnse autoriteiten maakten melding van 83 doden, onder wie 17 kinderen. In Israël kwamen minstens zeven mensen om het leven, onder wie een kind van 6 jaar.

Diplomaten hadden eerder gezegd dat ook Israël en de Palestijnen vertegenwoordigd zouden zijn bij de bijeenkomst van vrijdag. Een ingewijde zegt nu dat Washington de vergadering van de raad wil uitstellen tot dinsdag.

Vier Europese leden van de raad kwamen deze week alvast met een eigen gezamenlijke verklaring. Noorwegen, Estland, Frankrijk en Ierland noemden het onacceptabel dat ook veel burgerslachtoffers vallen bij de strijd.

Dit artikel wordt nog aangevuld.

