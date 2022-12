Israëlische regering wil absolute macht naar zich toe trekken

Met een grote grijns plofte Benjamin Netanyahu donderdag op zijn oude stoel in de Knesset. De zetel, op de eerste rij van het Israëlische parlement, is bedoeld voor de premier van het land. Donderdagmiddag heeft Netanyahu voor de zesde maal in zijn politieke carrière die rol op zich genomen, nadat zijn regering officieel was beëdigd.

Tegelijkertijd hadden honderden mensen zich buiten het parlement verzameld uit protest tegen de nieuwe coalitie. Het is de meest rechtse regering in Israëls geschiedenis, en de plannen die tot dusver bekend zijn stemmen veel Israëliërs niet gerust.

Er zijn veel zorgen: dat de illegale nederzettingen op de bezette Westoever verder zullen uitbreiden, dat er nog hardhandiger zal worden opgetreden tegen de Palestijnse gemeenschap, en dat de rechten van de lhbti+-gemeenschap zullen worden aangetast.

Daarnaast is er grote onrust over iets dat hoog op het lijstje van de coalitie staat: het veranderen van de machtsverhoudingen tussen het parlement en de rechterlijke macht.

De coalitie wil dat er een mechanisme komt waardoor een meerderheid in het parlement wetten kan doorvoeren, ook al zijn ze volgens het Israëlische hooggerechtshof in strijd met de ‘basiswetten’ van het land. Die waarborgen, bij gebrek aan een grondwet, fundamentele rechten zoals het recht op gelijkwaardigheid en het recht op burgerlijke vrijheden.

Momenteel kunnen de rechters van het hof wetten afschieten als die naar hun oordeel in strijd zijn met een van deze basiswetten. Dat moet verleden tijd zijn, meent de nieuwe regering. Het plan leidt tot ontzetting bij Israëlische rechters en rechtsgeleerden. Het enige rechtsorgaan dat de regering kan controleren (een Senaat heeft Israël niet) wordt zo aan de kant geschoven. Gali Baharav-Miara, de procureur-generaal van het land, waarschuwt ervoor dat het plan Israël zou veranderen in ‘een democratie slechts in naam’.

Te activistisch, menen sommigen

Een van de juristen die aan de bel trekken is Yaniv Roznai, vice-decaan van de rechtenfaculteit aan de Reichman Universiteit in Herzliya. “In Nederland of in andere democratieën zijn er verschillende mechanismen om ervoor te zorgen dat de politieke macht gelimiteerd wordt en niet geconcentreerd wordt in één orgaan”, legt hij desgevraagd uit. “Dus daar heb je elementen zoals een lager- en een hogerhuis, een president met vetorecht, een federaal systeem, of een ondergeschiktheid aan supranationale organisaties zoals de EU.

“Israël is het enige democratische land dat deze mechanismen niet heeft. We hebben maar één verkiezing voor de ene kamer die het parlement heeft, die wordt aangestuurd door de partijleiders die in de coalitie zitten. En dat is het. Dus als het hooggerechtshof straks niet meer kan ingrijpen, heeft de uitvoerende macht de absolute macht.”

Een goede stap, menen Israëliërs die vinden dat het hooggerechtshof de laatste decennia een veel te ‘activistische’ rol heeft ingenomen, en zich bemoeit met de besluitvorming van het parlement. Hoewel dit idee breed leeft, meent Roznai, blijkt dat de rechters maar zelden hun bevoegdheden gebruiken; in de afgelopen dertig jaar is er slechts 22 keer ingegrepen door het hof.

Zwaard van Damocles

Volgens de Israëlische opiniepeiler en politiek analist Dahlia Scheindlin heeft Israël nu te maken met ‘de grootste bedreiging voor de legitimiteit van de rechterlijke macht ooit’, maar is de kritiek die politici op het hooggerechtshof hebben geen nieuw fenomeen.

“Het leeft al vanaf de jaren negentig, met name onder orthodoxe en rechtse politici, maar dit sentiment heeft toen nooit tot werkelijke wetgeving geleid", vertelt Scheindlin vanuit Jeruzalem. Maar vanaf het moment dat Netanyahu werd aangeklaagd vanwege corruptie in 2016 begon hij ook steeds feller op de rechterlijke macht af te geven. “Nu heeft hij aan zijn coalitiegenoten beloofd dat wat zij willen er ook zal komen. En die belofte moet hij nu nakomen, want zonder hun steun kan hij niet aan de macht blijven.”

Als de regering er werkelijk voor kiest de rechterlijke toetsing af te schaffen, zal dat ook grote gevolgen hebben voor hoe wetten ontworpen worden, denkt Roznai. “Het rechterlijke toezicht is nu als een zwaard van Damocles dat boven de hoofden van wetgevers hangt. Als, tijdens het maken van een wet, een juridisch adviseur zegt: dit is nogal problematisch, dan zullen de wetgevers de kritiek waarschijnlijk meenemen en de wet aanpassen. Maar als dat zwaard wordt verwijderd, dan is er voor wetgevers geen prikkel meer om dingen aan te passen. Ze zullen zeggen: ‘Nou en? Als we maar een meerderheid hebben, dan kunnen we het gewoon aannemen’.”

Vooral minderheden zullen de gevolgen snel merken, denkt de rechtsgeleerde. “De groepen die al gediscrimineerd worden, die zullen de pijn als eerste voelen. Dus vrouwen, de lhbti+-gemeenschap – wier rechten voornamelijk tot stand kwamen dankzij het hooggerechtshof – en de Arabische gemeenschap.”

