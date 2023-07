Israëlische regering pakt door met omstreden wetgeving, duizenden betogers de straat op

Bijeenkomsten in de Knesset verlopen zelden rustig, maar het rumoer waarmee het parlementsgebouw maandagnacht gevuld werd, was ook voor Israëlische begrippen uitzonderlijk. Het was dan ook een beladen bijeenkomst. Een omstreden wetsvoorstel, waarin wordt gesteld dat het hooggerechtshof niet langer besluiten van ministers kan blokkeren als het deze ‘onredelijk’ acht, werd voor een eerste stemming aan het parlement voorgelegd.

Een handvol demonstranten zorgde vooraf voor beroering nadat de betogers het parlementsgebouw waren binnengekomen en zich probeerden vast te lijmen aan de vloer. Maar al snel werden ze afgevoerd door de politie. Daarna was er vooral veel geschreeuw tussen politici onderling – met name door leden van de oppositie, die de regering met een terugkerend refrein van ‘schande’ uitjoelden – terwijl het wetsvoorstel met een ruime meerderheid werd aangenomen. Dat betekent nog niet dat het een wet is; er volgen nog een tweede en een derde stemming.

‘Rechters moeten zich niet met politiek bemoeien’

Het wetsvoorstel is onderdeel van het pakket van juridische ‘hervormingen’ van premier Benjamin Netanyahu’s coalitie, waartegen honderdduizenden Israëliërs al maandenlang demonstreren. Volgens Netanyahu en zijn coalitiegenoten is het hoog tijd dat de inspraak van het hooggerechtshof wordt ingeperkt, omdat de rechters niet gekozen zijn en zich daarom niet met de politiek zouden moeten bemoeien.

Maar de demonstranten zien het anders: de plannen van de regering smoren volgens hen de Israëlische democratie. In Israël is het hooggerechtshof het enige orgaan dat iets van een controlerende functie heeft op de regering. De president vervult een grotendeels ceremoniële functie, er is geen grondwet en er bestaat ook geen senaat die kan ingrijpen.

De poging van de demonstranten het parlement binnen te dringen en de stemming stil te leggen was een voorproefje van wat ze de dag daarop van plan waren: het hele land platleggen. Dat lukte met enig succes. ’s Ochtends werden verschillende snelwegen bezet, waarna de politie waterkanonnen inzette. Ook waren er grote groepen demonstranten op de been in Tel Aviv en Jeruzalem, en drongen duizenden demonstranten terminal 3 van het Ben Gurion-vliegveld binnen. De politie meldt dat er 73 demonstranten zijn gearresteerd.

Vrees dat succes Netanyahu sterkt

Er kwam veel kritiek op het hardhandige politieoptreden, met name op beelden vanuit Tel Aviv waarop te zien is hoe demonstranten omver worden geduwd door politie te paard.

Op de protestborden die de demonstranten bij zich hadden, was goed te zien waar het ze om te doen is: “Criminelen hebben Israël overgenomen, red de democratie”. De angst van de betogers is niet zozeer dat het wetsvoorstel dat nu behandeld wordt gelijk de doodsteek voor de democratie betekent. Er wordt echter wel gevreesd dat aanname van het voorstel Netanyahu en zijn coalitie de bravoure zal geven om ook de rest van de omstreden plannen er snel doorheen te drukken.

Maar als Netanyahu dat succes wil binnenhengelen, moet hij wel opschieten: er is nog maar weinig tijd voordat de Knesset met reces gaat. Als de tweede en derde stemmingen er op korte termijn komen, zullen de protesten waarschijnlijk verder escaleren. De vraag is of de premier die maatschappelijke onrust zal riskeren, of dat hij –net als eerder dit jaar – met iets van een compromis komt zodra het hem te heet onder de voeten wordt.

