Israëlische regering begint nu echt aan juridische coup

Het is Israëls protestbeweging niet gelukt. Nadat ze maandenlang met tienduizenden – soms wel honderdduizenden – de straat op was gegaan om te protesteren tegen de omstreden juridische hervormingen van premier Benjamin Netanyahu’s coalitie, is de regering erin geslaagd een eerste deel van de hervormingen door de Knesset, het Israëlische parlement, te krijgen.

Het gaat om een wetswijziging die ervoor zorgt dat het hooggerechtshof beslissingen van de regering niet meer kan terugdraaien als het deze ‘onredelijk’ acht. Zulke inmenging van het hooggerechtshof is volgens Netanyahu en zijn coalitie ondemocratisch – rechters zijn immers niet verkozen, stellen ze – en daarom moet de invloed die de rechterlijke macht heeft volgens de regering flink worden ingeperkt.

Maar volgens de oppositie en de Israëliërs die wekelijks de straat op gaan duwen deze hervormingen Israël juist richting een autocratie. Het hooggerechtshof is de enige instantie die de regering kan controleren, stellen ze, aangezien Israël geen senaat, een president met uitvoerende bevoegdheden of een geschreven grondwet heeft.

De zitting in de Knesset was dan ook rumoerig, er werd urenlang heen en weer gejoeld tussen coalitie- en oppositieleden. Uiteindelijk werd de wetswijziging met 64-0 aangenomen; alle leden van de coalitie stemden ermee in, terwijl alle leden van de oppositie uit protest de parlementszaal hadden verlaten.

Demonstranten

Voorafgaand aan de stemmingen hadden duizenden demonstranten zich al in de buurt van het parlement verzameld, maar na afloop gingen nog meer mensen de straat op, ook in Tel Aviv en Haifa. De politie zette op verschillende plekken waterkanonnen in, en pakte negentien demonstranten op. Inmiddels zijn er verschillende verzoekschriften bij het hooggerechtshof ingediend om een streep door de wetswijziging te zetten, omdat het onder andere tegen de scheiding der machten zou ingaan, en omdat er fouten zouden zijn gemaakt tijdens het wetgevingsproces. Het hof heeft hier nog niet op gereageerd.

Ook Yaniv Roznai, co-directeur van het juridische Rubinstein Centrum aan de Reichman Universiteit in Herzliya, was maandag tussen de demonstranten te vinden. De rechtsgeleerde maakt zich grote zorgen. “De regering heeft nu een vrijbrief om mensen op sleutelposities – zoals de procureur-generaal – te ontslaan en haar eigen mensen te benoemen, zonder dat het hooggerechtshof zo’n beslissing als ‘onredelijk’ kan bestempelen en kan terugdraaien”, vertelt hij aan de telefoon.

“Het betekent overigens niet dat het hof helemaal geen regeringsbesluiten meer kan herzien. Zo kan het nog altijd ingrijpen op basis van bepaalde beginselen uit het bestuursrecht, zoals bij discriminatie of belangenverstrengeling. Maar de angst is groot dat de deur nu is opengezet voor het doorvoeren van de rest van Netanyahu’s omstreden juridische plannen. De regering heeft herhaaldelijk aangegeven: deze wetswijziging is pas de amuse-bouche.”

Meer hervormingen

Want de coalitie heeft nog veel meer hervormingen die zij wil doorvoeren. Als die erdoorheen komen krijgt de regering grote invloed in het benoemen van rechters, hoeven ministers zich niet meer te houden aan het advies van de onafhankelijke juridische adviseurs die op de ministeries rondlopen en zal de invloed van de Israëlische orde van advocaten worden ingeperkt.

Netanyahu zei maandagavond in een toespraak met de oppositie in gesprek te willen gaan over de rest van de hervormingen, maar het zou niet de eerste keer zijn dat zo’n poging tot compromis is geklapt. De oppositie blijft behoedzaam: sommige van die plannen hebben alleen nog een tweede en derde lezing in de Knesset nodig om doorgevoerd te worden – iets wat, net als maandag, in een middag kan gebeuren.

Waakzaamheid is inderdaad geboden, stelt Roznai. De dood van de Israëlische democratie hoeft nog niet verkondigd te worden, dat wil hij graag benadrukken, maar je moet wel uitkijken. “Ken je de paradox van de kale man? Er is een man met een volle bos haar, en dat wordt plukje voor plukje uit zijn hoofd getrokken. Met elk plukje dat verwijderd wordt, blijft het een man met haar - hij verandert niet opeens in een kale man. Totdat het laatste plukje verdwijnt. Het is hetzelfde met de democratie: die gaat niet plotseling ten onder door één enkele wetswijziging. Het is een stapsgewijs proces.”

