Israëlische rechtbank zet streep door omstreden kolonisatiewet

Acht van de negen rechters stemden in met bezwaren tegen de omstreden kolonisatiewet. Volgens die wet zouden Israëliërs in hun huis kunnen blijven, ook op Palestijnse privégrond, als zij bij de bouw niet wisten dat de grond van een Palestijn was, of als ze bouwden op aanwijzing van de Israëlische staat. Ze zouden de grond dan niet bezitten, maar mochten er wel op blijven wonen. Ongeveer vierduizend huizen van kolonisten, gebouwd op privégrond van Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, zouden met die wet met terugwerkende kracht worden gelegaliseerd.

In de gerechtelijke uitspraak schrijven de rechters dat de wet “onrechtmatige daden gepleegd door de ene groep legaliseert, terwijl de rechten van een andere groep daarmee werden geschaad”. In de uitspraak wordt de wet beschreven als een regeling die “doelbewust onevenredige schade toebrengt aan de eigendomsrechten” van Palestijnen.

Een symbolische manoeuvre

De uitspraak komt niet als een verrassing. Ten tijde van de invoering van de wet in 2017, zorgde die al voor veel ophef. Juridisch adviseurs van de regering en het Israëlisch parlement, de Knesset, waarschuwden destijds dat de wet in strijd was met de grondwet, en geen stand zou houden. Dat premier Benjamin Netanyahu desondanks de wet voorlegde aan de Knesset, werd door critici uitgelegd als een symbolische manoeuvre, bedoeld om steun te vergaren onder de kolonisten. Hij wist dat de wet waarschijnlijk door het hooggerechtshof zou worden afgewezen, maar wilde gezien worden als de premier die annexatie steunt. De rechtse coalitie die destijds aan de macht was in Israël stemde in met de wet.

Direct nadat de Knesset de wet had geaccepteerd, werd bezwaar gemaakt bij het hooggerechtshof. Daardoor kwam de implementatie van de wet stil te liggen. Nu de wet definitief van tafel is kunnen Palestijnse grondeigenaren hun juridische strijd om de Israëlische kolonisten uit hun huizen te zetten voortzetten. Beslissingen over geldigheid van die uitzettingsclaims zullen per geval worden genomen.

Oplopende spanningen om annexatieplannen

De uitspraak van de hoge rechters komt op een gevoelig moment voor de nieuwe regering van Netanyahu. Zoals afgesproken in het coalitieakkoord dat Netanyahu half april sloot met zijn voormalig rivaal Benny Gantz, werkt de regering momenteel aan plannen om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. De plannen zullen na 1 juli aan de Knesset worden voorgelegd en hoewel nog niet bekend is hoe de annexatie er precies uit zal zien, en om hoeveel nederzettingen het gaat, zorgt de aankondiging ervan de afgelopen weken al voor oplopende spanningen tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten. Laatstgenoemden kondigden afgelopen week aan dat als Israël de annexatieplannen doorzet, ze een Palestijnse staat zullen uitroepen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, met als hoofdstad Jeruzalem. In Israël gingen demonstranten de straat op om te protesteren tegen de annexatieplannen van de regering.

Premier Netanyahu heeft niet gereageerd op de uitspraak van de rechter. Vicepremier Gantz sprak wel met de pers en zei dat de wet uit 2017 “nooit had mogen worden aangenomen” en dat zijn partij erop zal toezien dat de uitspraak van de rechter zal worden geaccepteerd. “De wet zal niet worden overtreden”, beloofde hij.

