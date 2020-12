Israëlische minister wil het vaccineren van Palestijnse gevangenen uitstellen

In Israël is ophef ontstaan omdat de minister van openbare veiligheid Amir Ohana aan de Israëlische gevangenisdienst de opdracht heeft gegeven om ‘veiligheidsgevangenen’ nog niet te vaccineren tegen het coronavirus. Ohana’s uitspraak is controversieel omdat deze gevangenen – die volgens Israël een bedreiging vormen voor de staat – uitsluitend uit Palestijnen bestaan.

Volgens de minister moeten de gevangenen wachten op hun vaccin, ondanks dat het ministerie van volksgezondheid de opdracht heeft gegeven zo snel mogelijk tot vaccinatie over te gaan. In de richtlijnen van het ministerie van volksgezondheid staat dat gevangenen samen met chronisch zieken, leraren en eerste hulpverleners behoren tot de tweede ‘prioriteitsgroep’ die zo snel mogelijk een vaccin moet krijgen.

Is Ohana wel bevoegd?

De gevangenissen waar ‘veiligheidsgevangenen’ vastgehouden worden staan bekend om de slechte hygiëne en overbevolking. In de afgelopen maanden zijn meerdere uitbraken van het coronavirus onder Palestijnse gevangenen vastgesteld.

Het is onduidelijk of Ohana ook echt de bevoegdheid heeft om te bepalen welke gevangenen wel of niet gevaccineerd worden. Ook laat hij niet weten wanneer de veiligheidsgevangenen dan wél aan de beurt zijn.

De uitspraak van de minister zorgt in ieder geval voor veel ophef. Volgens de Israëlische ngo Artsen voor Mensenrechten maken Ohana’s woorden opnieuw duidelijk “waarom de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van gevangenen overgedragen moet worden van het ministerie van publieke veiligheid en de Israëlische gevangenisdienst naar een instantie wier eerste prioriteit gezondheid is.”

Als bezettende macht moet Israël zijn verantwoordelijkheid nemen en Gaza helpen een grootschalige corona-uitbraak te voorkomen, stellen hulporganisaties in de regio. Maar of Israël de Palestijnen te hulp schiet, is nog maar de vraag.