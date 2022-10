‘Israëlische Geert Wilders’ gooit hoge ogen in verkiezingsstrijd

Hoe omstreden Itamar Ben-Gvir is, de meest besproken Israëlische politicus van dit moment, is goed te zien op een avond in een parkje in Tel Aviv. Bij een campagnebijeenkomst van zijn uiterst rechtse partij Joodse Kracht staan er maar liefst twee ontvangstcomités op hem te wachten. De politie heeft moeite om de groepen uit elkaar te houden.

Door luidsprekers schreeuwen ze naar elkaar: “Fascisten!” en “Verraders!” Aan de ene kant keppeltjes en andere religieuze symbolen, aan de andere kant rode vlaggen en linkse leuzen. Een politieagent kijkt op zijn horloge. Lang kan het niet meer duren voor hij arriveert: de rijzende ster van de Israëlische politiek.

Yoan Abitbol, die hippe sneakers combineert met een talliet, een traditioneel gebedskleed, staat te wachten op zijn politieke held. “Ben-Gvir snapt tenminste dat Israël voortdurend in oorlog is”, zegt de 31-jarige immigrant uit Frankrijk, die al een half leven in Israël woont. “Niet alleen met buitenstaanders, maar ook met mensen in eigen land. We hebben te maken met radicale Arabieren en mensen die met hen samenspannen, zoals die linkse demonstranten daar.”

Niet-salonfähige extremist

Ben-Gvir gold lange tijd als een niet-salonfähige extremist. Hij werd veroordeeld voor aanzetten tot racisme en had jarenlang een foto aan de muur hangen van Baruch Goldstein, een terrorist die in 1994 in een moskee in Hebron 29 Palestijnen doodschoot. Maar een kleine week voor de Israëlische parlementsverkiezingen van komende dinsdag is zijn partij in de peilingen de derde van het land, en heeft oud-premier Benjamin Netanyahu hem in de armen gesloten.

Mocht het rechts-religieuze kamp rondom Netanyahu een meerderheid halen in de verkiezingen, dan zal de partij van Ben-Gvir vrijwel zeker aanschuiven in de coalitie. Het sluit aan bij de ruk naar rechts die Israël al langer doormaakt. Het linkse blok van weleer, van vader des vaderlands David Ben-Gurion en Nobelprijswinnaars Rabin en Peres, staat er niet goed voor. De Arbeidspartij moet vechten om de kiesdrempel te halen. Tegelijkertijd winnen kolonisten, religieuze groeperingen en rechtse nationalisten aan invloed.

Het zijn die groepen die ook vanavond Ben-Gvir toejuichen. Velen van hen komen uit de arbeidersklasse van oosterse Joden, van wie de voorouders uit Arabische landen naar Israël vluchtten. Ze komen vanavond samen onder het motto ‘Stop de bezetting’. Daarmee wordt uiteraard niet de Israëlische bezetting van Palestijns gebied bedoeld, maar de vermeende bezetting van deze wijk in Tel Aviv, door wat Ben-Gvir ‘infiltranten’ noemt: migranten uit Afrikaanse landen als Eritrea, Ethiopië en Soedan. Behalve Arabieren gelden ook zij als een gevaar voor het Joodse karakter van Israël.

‘Hij is onze Geert Wilders’

Het is taal naar het hart van Avi Abrahamson, een van de buurtbewoners die op plastic witte tuinstoelen in het park zitten. Hij woont 300 meter verderop, al ruim vijftien jaar, en heeft de wijk zien veranderen. “Dit is van oudsher een Joodse buurt, maar het lijkt intussen meer op Afrika. Wie wil hier wonen, tussen de indringers? Ik niet. Ben-Gvir is extreemrechts, maar hij is onze enige hoop. Hij is onze Geert Wilders, hij begrijpt dat we moeten vechten voor onze cultuur, voor onze identiteit.”

Op een afstandje van de mensenmassa slaat een veertienjarig meisje de drukte gade, een elektrisch stepje aan de hand. “We zijn helaas gewend aan dit soort bijeenkomsten in de wijk”, zegt Iklyn Queeno. “Ze hebben iets tegen zwarte mensen zoals ik. Mijn ouders komen uit Ghana en ik ben christelijk; dat accepteren zij niet. Het is niet anders. Ik ben evengoed Israëlisch als zij.”

Dan komt een wolk van camera’s, vlaggen en zwaarbewapende agenten richting het park gestoven. In het midden moet Ben-Gvir lopen, al is hij door de drukte nauwelijks te ontwaren. “Daar komt hij aan, onze minister-president”, roepen zijn aanhangers. “Racisten, ga naar huis”, schreeuwen de tegenstanders. Al snel komt het tot een knokpartij. Ben-Gvir spreekt door de microfoon: “Wacht maar tot de verkiezingsdag, dan gaan we de boel veranderen!” Zijn tegenstanders blazen op hun hardst op toeters om hem te overstemmen.

Goed zijn voor vreemdelingen

Een van de tegendemonstranten is de 58-jarige Ben Zion Eshel. Volgens hem is Ben-Gvir slimmer geworden: “Vroeger riep hij ‘Dood aan de Arabieren’, nu ‘Dood aan de terroristen’, daar is hij juridisch niet op te pakken.” Als voormalig kolonist in bezet gebied is de linkse demonstrant bekend met het gedachtengoed van Ben-Gvir. “Maar ik ben veranderd”, zegt hij. “De Thora gebiedt ons goed te zijn voor vreemdelingen. Het Joodse volk is zelf ook vaak genoeg vreemdeling geweest in andere landen.”

Maar in Israël gelden nu eenmaal andere wetten, zegt Yoan Abitbol, de van oorsprong Franse aanhanger van Ben-Gvir. “In Parijs kon ik samenleven met Arabieren en zwarten, maar hier is het anders. Hier zijn we in een voortdurende strijd verwikkeld om ons voortbestaan, alles is nu eenmaal extremer. Er is geen midden zoals in Europa. En als ik dan moet kiezen, ben ik liever extreemrechts dan extreemlinks.”

Lees ook:

Rutte bezoekt Israël en Palestijnse Gebieden om ‘nauwe banden’ te onderhouden

Een uitgebalanceerd programma voert de premier langs onder meer Jeruzalem en Ramallah.

Joden zouden het Palestijnse verlangen naar een thuis eigenlijk goed moeten kunnen begrijpen

Wat Israël de Palestijnen nu gunt, kan geen thuis worden genoemd, schrijft columnist Stevo Akkerman.