Israëlisch monsterverbond formeert regering. Na twaalf jaar lijkt tijdperk Netanyahu ten einde

Met nog enkele uren op de klok kondigde de Israëlische oppositieleider Yair Lapid aan dat het hem gelukt is een regering te vormen. De aankondiging is een klap voor demissionair premier Benjamin Netanyahu, die tot op het laatste moment de onderhandelingen van de oppositie probeerde pootje te haken. Zijn onafgebroken twaalfjarige premierschap lijkt daarmee ten einde, en de oppositiebanken dreigen.

De coalitie die Lapid heeft gesmeed is een broze. Die bestaat uit acht partijen – van uiterst rechts tot links – en wordt gedoogd door de conservatieve Verenigde Arabische Lijst, waardoor het de eerste keer wordt dat een Arabische partij meedoet aan een Israëlische regering. De coalitie telt precies 61 zetels, wat net een meerderheid is in de Knesset – het Israëlische parlement dat in totaal 120 zetels telt.

De Knesset moet nog instemmen

Door deze kleine meerderheid wordt het komende tijd nog heel even spannend: de Knesset moet nog instemmen met de voorgestelde coalitie van Lapid voordat deze geïnstalleerd kan worden. Naar verwachting zal dit ergens komende week gebeuren, wat Netanyahu nog enkele dagen geeft om de individuele leden van de acht partijen te verleiden dan wel onder druk te zetten niet in te stemmen met deze nieuwe regering. Het is de laatste kans van de 71-jarige premier om aan de macht te blijven.

De belangrijkste partij die Lapid wist binnen te halen is het uiterst rechtse Yamina van Naftali Bennett. Bennett wordt hartelijk beloond voor zijn diensten: hij mag het premierschap gaan delen met Lapid. Bennett wordt als eerste premier, tot 2023, en daarna volgt Lapid hem op voor de daaropvolgende twee jaar. De denkbeelden van Bennett en Lapid liggen ver uit elkaar, maar de partijen hebben besloten de controversiële onderwerpen waar ze het over oneens zijn – zoals het annexeren van delen van de Westoever – zo veel mogelijk uit de weg te gaan om de vrede te bewaren, zo vertelt een van de onderhandelaars die betrokken was bij het vormen van de coalitieakkoorden aan Reuters.

Ze zullen het voor nu met elkaar uit moeten houden. Want hoewel Netanyahu voorlopig aan de kant is geschoven, verdwijnt hij niet zomaar. Mocht de regering Lapid-Bennett komen te vallen, dan is de kans groot dat Netanyahu staat te wachten in de coulissen, op een nieuwe kans premier te worden.

Lees ook:

Benjamin Netanyahu vecht voor zijn politieke leven na het ‘bedrog van de eeuw’

Na twaalf onafgebroken jaren als premier van Israël lijkt een zesde termijn Benjamin Netanyahu dan toch door de vingers te glippen. Maakt hij nog enige kans?