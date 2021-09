Israëliërs zonder boosterprik kunnen coronabewijs kwijtraken

Alle dubbelgevaccineerde Israëliërs die aankomende zondag een restaurant, theater of café aandoen zullen niet langer in alle gevallen met hun coronabewijs naar binnen kunnen. Want vanaf die dag zal de ‘Groene Pas’, die toegang verschaft tot het publieke binnenleven, enkel nog een groen scherm en een benodigde QR-code tonen wanneer de eigenaar een boostervaccin heeft gekregen of niet langer dan zes maanden geleden de tweede prik heeft gehaald.

Het is de volgende stap in Israëls strijd tegen de deltavariant, die deze zomer zorgde voor een nieuwe coronagolf. Voor burgers die nog niet zo grondig ingeënt zijn, of dat niet willen, blijft er overigens de mogelijkheid om een negatieve coronatest te overleggen, die iemand voor maximaal vierentwintig uur toegang verschaft tot een Groene Pas.

Het loopt nog geen storm

Israël is het eerste land dat voor alle burgers ouder dan twaalf jaar structureel een boostervaccin beschikbaar heeft gesteld, en daar ook op aandringt. Volgens de Israëlische premier Naftali Bennett is een derde vaccin noodzakelijk, omdat de vaccinatiecampagne van het land zo vroeg begon – al eind vorig jaar – dat de bescherming van het vaccin voor veel mensen inmiddels begint af te nemen. Of dit ook echt zo is, daar verschillen de meningen in de medische wereld nog over.

Al veel Israëliërs hebben een booster gehaald, maar nog lang niet iedereen. Van de vijfenhalf miljoen Israëliërs die twee vaccins hebben gekregen, zijn er nog meer dan een miljoen die nog geen boosterprik hebben laten zetten. Mogelijk heeft een deel daarvan de tweede prik korter dan een halfjaar geleden gekregen, waardoor ze hun coronabewijs nog niet dreigen te verliezen.

Gaat Israël voor een vierde booster?

De beslissing om alle Israëliërs nu al een derde vaccindosis te geven gaat recht in tegen de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bepleit een wereldwijd moratorium op het beschikbaar stellen van boostervaccins, in ieder geval tot het einde van dit jaar. Zo kunnen vaccins eerst beschikbaar worden gesteld aan armere landen, waar soms nog maar enkele procenten van de bevolking zijn ingeënt.

Maar volgens premier Bennett zijn de boosters noodzakelijk voor Israël; een nieuwe lockdown of verdergaande restricties om de verspreiding van de deltavariant een halt toe te roepen zijn volgens hem geen optie, dat zou een te grote economische klap voor het land zijn. Verschillende medische experts hadden hier wel voor gepleit, tot ongenoegen van Bennett.

“Met alle respect voor de medische experts, sommigen van hen zien het totaalplaatje niet”, liet Bennett maandag weten in een persconferentie. “Zij maken niet de keuzes op een nationaal niveau, dat doen wij.” Voor de premier ligt de verlossing van deze laatste coronagolf – die nu aan een daling is begonnen – duidelijk in de boosters.

En mogelijk blijft het niet bij één. Op de recent geüpdatete website van het ministerie van gezondheid staat dat de nieuwe Groene Pas voor zes maanden na het krijgen van de tweede of de derde dosis van het vaccin geldig zal zijn, wat lijkt te hinten naar een eventuele nieuwe booster. Ook Salman Zarka, de ‘corona-tsaar’ van het land, riep begin deze maand op genoeg vaccins in te slaan voor een mogelijke vierde prik.

