Israël ziet zichzelf als ideale bemiddelaar tussen Oekraïne en Rusland

Hij is de eerste orthodoxe premier die Israël gehad heeft, maar dat belette Naftali Bennett niet om anderhalve week geleden op een zaterdag – de sabbat – af te reizen naar Moskou voor een ontmoeting met Vladimir Poetin. Als er levens op het spel staan is het gerechtvaardigd de sabbat te breken. Met zijn buitenlandse bezoek hoopte Bennett inderdaad levens te redden.

Al snel na de Russische invasie van Oekraïne wierp Bennett zich op als mogelijke bemiddelaar tussen beide landen. Als een van de weinige landen ter wereld onderhoudt Israël goede banden met zowel Rusland als Oekraïne; een groot aantal Israëliërs heeft een Russische of Oekraïense achtergrond, en de diplomatieke verhoudingen met beide landen zijn de laatste jaren goed geweest.

De mogelijkheid bestaat dat het op niets uitloopt, vertelde Bennett vorige week aan zijn kabinet, maar toch wil hij een poging wagen. “Ook al is de kans niet groot – als er ook maar een kleine opening is en we toegang hebben tot beide kanten, dan zie ik het als onze morele plicht om ons uiterste best te doen”, aldus de premier.

Liefst geen partij kiezen

Tot nu toe lijkt Israël in tegenstelling tot veel andere landen het liefst geen partij te willen kiezen. Ondanks dat het noodhulp aan Oekraïne heeft geleverd, heeft het meerdere verzoeken van Oekraïne voor militair materieel – ook defensief materieel – naast zich neergelegd. Ook heeft Bennett zich nog niet expliciet uitgesproken tegen de Russische invasie, die boodschap liet hij zijn minister van buitenlandse zaken Yair Lapid brengen.

Israël is ook niet aangehaakt bij de sancties die zijn opgelegd aan Rusland, hoewel Lapid maandag bekendmaakte dat Israël “geen route zal zijn om sancties te ontduiken”. Het is niet duidelijk of dit betekent dat Israël zich wil aansluiten bij de sancties; mogelijk doelt Lapid op een eerder aangekondigde maatregel dat Russische oligarchen met hun jachten en privéjets slechts 48 uur achtereen in Israëlische havens en op vliegvelden mogen verblijven.

Israel will not be a route to bypass sanctions imposed on Russia by the United States & other western countries. @IsraelMFA is coordinating the issue together with partners including the Bank of Israel, @Israel_MOF, @Misrad_Calcala, the Airports Authority, @Energy_IL, & others. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) 14 maart 2022

De tegenzin van de Israëlische regering om zich al te hard tegen Rusland uit te spreken ligt ingebakken in de noodzaak de banden met het Kremlin goed te houden. Sinds het militaire ingrijpen van Rusland in Syrië in 2015 heerst de Russische luchtmacht over een groot deel van het Syrische luchtruim; een luchtruim waar Israël regelmatig toegang tot krijgt voor het uitvoeren van bombardementen op pro-Iraanse milities die zich in Syrië ophouden. Dat privilege wil het land niet kwijtraken.

Hoewel Israël de laatste weken kritiek van Oekraïne – en de Joodse president Zelenski – heeft gekregen door zich afzijdig te houden, zou die positie volgens Bennett juist goed van pas komen om ‘de dialoog te ondersteunen’ en directe onderhandelingen tussen Zelenski en Poetin te faciliteren. Sinds zijn sabbatbezoek aan Poetin heeft Bennett nog tweemaal met de Russische president gebeld, en vier keer met Zelenski.

Volgens Mikhailo Podoljak (een adviseur van Zelenski) is zowel Israël als Turkije nu aan het bemiddelen, en wordt er momenteel gepraat over de locatie waar een directe ontmoeting tussen Poetin en Zelenski zou kunnen plaatsvinden.

Voor Bennett is het een diplomatiek spel met risico; als het hem lukt beide leiders aan tafel te krijgen, en mogelijk een akkoord te sluiten, kan hij zichzelf nog geen jaar na zijn aantreden neerzetten als een serieus internationaal staatsman. Maar lukt het hem niet, dan gaat hij af voor het oog van de hele internationale gemeenschap. Jaagt hij Poetin onbedoeld verder in het harnas, dan zou dat Israëls militaire afspraken met Rusland rondom Syrië ook nog kunnen doen sneuvelen.

Lees ook:

Blijven of vertrekken? Voor de inwoners van Kiev is dat iedere dag de grote vraag

Onder inwoners van Kiev speelt iedere dag de grote vraag: blijf je of ga je weg? De inwoners die zijn gebleven worden iedere dag met nieuwe twijfel geconfronteerd.

Zo zet Odessa zich schrap voor de aanval. ‘De stad staat aan de vooravond van iets heel ergs’

Nu de Zuid-Oekraïense stad Cherson gevallen is lijkt de havenstad Odessa het volgende doelwit. Fotojournalist Eddy van Wessel is in de stad en vangt de essentie van de gebeurtenissen in beeld.