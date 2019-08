Israël zet relatie met Democraten op scherp door politici toegang te weigeren

Of er nu een Democratische of Republikeinse president in het Witte Huis zit, en of er nu een Democratische of Republikeinse meerderheid is in het Congres, op één beleidsthema verandert doorgaans weinig: de politieke en militaire steun aan Israël. Maar met het geplande bezoek van de twee Amerikaanse Congresleden, Rashida Tlaib en Ilhan Omar, aan Israël neemt de kritiek op het Midden-Oosterse land toe. Israël wilde de twee pro-Palestijnse Congresleden namelijk de toegang tot het land ontzeggen. Tlaib kreeg vrijdag alsnog toestemming om te reizen.

Tlaib en Omar zijn uitgesproken voorstanders van het boycotten van Israëlische producten. Maar dat was voor Israël niet voldoende om hen te weigeren. Dat besluit kwam pas na het advies van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij twitterde donderdag dat Israël “grote zwakheid” zou tonen als het land de twee Democratische politici binnen zou laten. Vlak daarna maakte Israël bekend dat zij niet mochten komen. Trump prees Israëls besluit: “De vertegenwoordigers Omar en Tlaib zijn het gezicht van de Democratische Partij, en ze HATEN Israël!”

Dilemma

Trump heeft Israël daarmee gedwongen om partij te kiezen in de Amerikaanse binnenlandse politiek. En in deze strijd voelt Israël zich ongemakkelijk. Tot op heden kon Israël namelijk bogen op de steun van Amerikaanse presidenten - of deze nu Democratisch of Republikeins waren - en van het Congres.

De belangrijkste kanshebbers voor de Democratische presidentskandidatuur hebben Israël al bekritiseerd. Voormalig vicepresident Joe Biden - hij staat bovenaan in de peilingen in de race voor de Democratisch kandidatuur - schreef op Twitter dat hij Israël altijd heeft gesteund maar dat ‘geen democratisch land de toegang moet weigeren aan bezoekers op grond van hun ideeën, ook als het sterk tegen hun ideeën is.” De Democratische senator Elizabeth Warren, die ook hoge ogen gooit in de race, schreef op Twitter dat Israëls weigering ‘een schandalige en ongekende stap’ was.

De Amerikaanse pro-Israëlische lobbyclub Aipac heeft het besluit van Israël ook bekritiseerd. De organisatie zegt het ‘oneens’ te zijn met de ‘anti-Israëlische’ politiek van de twee Democraten, maar “we geloven dat ieder lid van het Congres in staat moet zijn om onze democratische bondgenoot Israël te bezoeken en uit eerste hand te ervaren.”

Israël bleef desondanks vasthouden aan het inreisverbod. Althans voor Omar. Voor Tlaib is er nu een uitzondering gemaakt. Zij is van Palestijnse afkomst, en heeft toestemming gekregen om haar oma (zij is in de negentig) te bezoeken op de Westelijke Jordaanoever. Tlaib zei dat het mogelijk de laatste kans is om haar nog in levende lijve te zien, en heeft toegezegd dat zij ‘iedere restrictie zal respecteren en geen boycot van Israël zal promoten’ tijdens haar reis. Israël heeft daarop besloten om haar op ‘humanitaire gronden’ toe te laten tot het land.

