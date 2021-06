Israël wil drones en raketten uit gaan schakelen met laserstralen

Op het filmpje dat verspreid wordt door het Israëlische ministerie van defensie is te zien hoe een drone boven de Middellandse Zee vliegt. Het komt in het vizier van een militair vliegtuig en opeens verschijnt er een klein wit stipje op het op afstand bestuurbare toestel; na enkele seconden vliegt het in brand en stort het neer in de golven.

Het filmpje – deels echt en deels geanimeerd – toont het meest recente paradepaardje van de Israëlische krijgsmacht: een lasersysteem geïnstalleerd in een vliegtuig dat drones en kleine raketten naar beneden kan halen, door ze zo te verhitten dat ze in brand vliegen. Volgens het ministerie van defensie is het vliegende laserwapen een van de eerste ter wereld en defensieminister Benny Gantz noemt het een “technologische doorbraak”.

Vanaf de grond en vanuit de lucht

Het is de bedoeling dat laserstralen straks een belangrijk onderdeel vormen van Israëls luchtafweersysteem. Naast de lasers die bediend worden vanuit de lucht – zoals in het filmpje – wordt er ook gewerkt aan lasers die vanaf de grond drones en kleine raketten neerschieten. De verwachting is dat het nog enkele jaren zal duren voordat beide systemen operationeel zijn, maar met de eerste succesvolle tests lijkt het onvermijdelijk dat lasers binnen enkele jaren onderdeel zijn van Israëls bewapening.

Naast Israël zijn landen als Rusland, China, Frankrijk en Duitsland ook bezig met het ontwikkelen van soortgelijke lasertechnologie. Het Amerikaanse leger publiceerde vorig jaar al beelden waarin een marineschip met een laserstraal een drone uit de lucht haalt.

Ook voor de aanval?

De komst van de laserstralen is vooral goed nieuws voor het leger. Aan de technologie zitten namelijk veel voordelen. Ten eerste is het een stuk goedkoper: zo hangt aan elk projectiel dat de IJzeren Koepel – Israëls voornaamste raketafweersysteem – afvuurt een prijskaartje van tussen de 50.000 en 100.000 dollar, terwijl een laserstraal bijna gratis is.

En ten tweede zijn er met een laserstraal nooit zorgen over een munitietekort. Zolang er elektriciteit is, kan het worden ingezet. De lasertechnologie – zowel op de grond als in de lucht – is niet bedoeld om de IJzeren Koepel en Israëls andere luchtafweersystemen te vervangen, zo verzekert het ministerie van defensie, maar wel om sommige taken over te nemen wanneer dat kan en de kosten zo te drukken.

Mogelijk liggen er in de toekomst nog meer toepassingen in het verschiet. Yaniv Rotem, het hoofd van de onderzoeksafdeling van het ministerie van defensie en betrokken bij de ontwikkeling van de lasers, zinspeelde hierop. “Nu hebben we het nog over defensieve doeleinden. Maar met de tijd zullen we over meer vaardigheden beschikken, en het ook kunnen gebruiken voor de aanval.”

