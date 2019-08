Israël voert aanvallen uit op sjiitische milities

Israël heeft de aanval geopend op verschillende sjiitische bewegingen in het Midden-Oosten. Eerder deze maand waren er mysterieuze drone-aanvallen op een munitiedepot van de Iraaks-sjiitische militie Hashed ­al-Shaabi. Zaterdag volgde er een raketaanval op strijders van de Libanees-sjiitische beweging Hezbollah in Syrië en vonden er twee drone-aanvallen plaats in een sjiitische wijk in Zuid-Beiroet.

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah sprak zondag via een videoverbinding zijn aanhang toe over de recente Israëlische aanvallen in Syrië, waarbij twee Hezbollah-strijders omkwamen. Hoewel Israël niets heeft gezegd over de drone-aanvallen in de sjiitische wijk van afgelopen zaterdag, houdt Nasrallah dat land ook daarvoor verantwoordelijk. Hij kondigde aan dat zijn organisatie wraak zal nemen: “Ik zeg tegen het Israëlische leger bij de (Libanees-Israëlische, red.) grens om vanaf vanavond waakzaam te zijn. Wacht op ons, één, twee, drie, of vier dagen.”

Gezichtsverlies

Het is vrijwel zeker dat Hezbollah het dreigement zal uitvoeren. Het komt niet vaak voor dat Nasrallah zo specifiek is over een ophanden zijnde aanval. Hij zou ernstig gezichtsverlies lijden als Hezbollah afziet van vergelding. Waarschijnlijk zal de militie een aanval uitvoeren op een Israëlische patrouille langs de grens, waarbij de groepering geen genoegen neemt met slechts gewonden aan Israëlische zijde.

De laatste keer dat Hezbollah een vergelijkbaar dreigement uitte, was in januari 2015, nadat Israël zes Hezbollah-strijders en een Iraanse generaal had gedood bij een luchtaanval in ­Syrië. Een aantal dagen later doodden Hezbollah-strijders twee Israëlische militairen bij een hinderlaag langs de grens. Daarna bleef het stil in het ­gebied.

Luchtafweergeschut

Aan de betrekkelijke rust tussen Hezbollah en Israël lijkt nu definitief een einde te zijn gekomen. Hezbollah-leider Nasrallah zei dat de ‘regels’ zijn veranderd. Voortaan zijn alle ­Israëlische drones boven Libanees grondgebied doelwit, zei hij. Het is ­bekend dat Hezbollah beschikt over luchtafweergeschut, maar daarvan maakte het tot op heden geen gebruik.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu waarschuwt Hezbollah. “Ik heb gehoord wat Nasrallah heeft gezegd”, zei Netanyahu gisteren. “Ik raad hem aan om te kalmeren. Hij ­begrijpt heel goed dat Israël weet hoe het zichzelf moet verdedigen en hoe het zijn vijanden terug pakt.” Volgens Israël waren de drone-aanvallen op Hezbollah-strijders in Syrië bedoeld om juist een drone-aanval op Israël te voorkomen. Het Israëlische leger is in verhoogde staat van paraatheid gebracht.

Israël heeft echter niet de verantwoordelijkheid opgeëist voor de twee mislukte drone-aanvallen in de woonwijk in Beiroet van zaterdag. Volgens Hezbollah ging het om twee Israëlische ‘zelfmoord’-drones. De toestellen beschikten over een grote camera, bedoeld om een doelwit te lokaliseren, en zouden zich vervolgens daarop storten en tot ontploffing worden ­gebracht. Het is niet duidelijk wie of wat de doelen waren van de drones.

‘Oorlogsverklaring’

De Libanese premier Saad Hariri, die op slechte voet staat met Hezbollah, noemde de drone-aanvallen een ‘gevaarlijke escalatie’. President ­Michel Aoun, die op goede voet staat met Hezbollah, zei dat de incidenten neerkomen “op een oorlogsverklaring”, maar noemde Israël niet expliciet. De Iraakse president Barham ­Salih en premier Adel Abdul Mahdi hebben op hun beurt de Israëlische aanvallen in Irak veroordeeld. Zij ­beschreven deze als een ‘aanval op de Iraakse soevereiniteit’.

De Iraanse generaal Qassem Soleimani, die misschien wel geldt als de grootste vijand van Israël, reageerde ook op Israëlische aanvallen, en ­omschreef deze op Twitter als de “laatste worstelingen van het zionistische regime”. Daarop waarschuwde Netanyahu hem persoonlijk: “Pas op met wat je zegt, en vooral met wat je doet.”

