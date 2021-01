Israël vaccineert in razend tempo, Nederland blijft achterop lopen

Je hoort het dezer dagen niet alleen in Nederland, maar ook in Amerikaanse staten waar ze achterlopen op het landelijk gemiddelde, en in Wales, waar ze achterlopen op Engeland: vaccineren is ‘geen wedstrijd’.

Toch kun je er wel degelijk een tussenstand van opmaken, en dan valt op dat er een duidelijke koploper is: Israël. Daar hebben ze in een maand al meer dan 49 prikken per 100 inwoners gezet - er zijn van de huidige vaccins wel twee prikken nodig voor volledige bescherming. Ook landen als de Verenigde Arabische Emiraten (27,9), het Verenigd Koninkrijk (11,3) en Denemarken (3,7) vaccineren beduidend sneller dan Nederland, dat vooralsnog blijft steken op 1,1 prik per 100 inwoners.

Israël dankt zijn succes allereerst aan de ruime levering vaccins die het bij fabrikant Pfizer regelde. Het land overtuigde de farmaceut dat het een ideale proeftuin is om na de klinische tests snel veel aanvullende data uit de echte wereld te verzamelen: het heeft een kleine bevolking, en een helder systeem van elektronische patiëntendossiers. Dat het land een flink hogere prijs per vaccin betaalde dan de EU zal ook meegeholpen hebben.

Het vaccin van Pfizer staat bekend als lastig te distribueren, omdat het bij extreem lage temperaturen bewaard moet worden. Maar in Israël hadden ze de logistiek snel op orde met een systeem van regionale vaccinatiecentra. Bovendien zijn ze er pragmatisch: ouderen en medisch personeel krijgen voorrang, maar als er aan het einde van de dag vaccins over zijn, mogen die verdeeld worden onder andere gegadigden die toevallig in de buurt zijn. Weggooien is zonde.

De nummers 2 en 3 op de wereldwijde ranglijst zijn relatief kleine landen, die beide met het Chinese vaccin van Sinopharm vaccineren: de Verenigde Arabische Emiraten, en de Seychellen, dat mede dankzij een gift uit de Emiraten zijn 100.000 inwoners waarschijnlijk snel gevaccineerd heeft. In ruil daarvoor kunnen Emirati’s binnenkort weer op vakantie in de Seychellen. De archipel in de Indische Oceaan zet vol in op het komende toeristenseizoen. Reizigers met een vaccinatiebewijs hoeven er niet in quarantaine.

Een vrouw wacht op haar vaccinatie, een ander zit even bij te komen na het hebben gekregen van de prik in het Israelische Petah Tikva. Beeld REUTERS

Van de rijke westerse landen hebben de VS en het Verenigd Koninkrijk hun vaccinatiecampagnes inmiddels op stoom. De EU, die gezamenlijk inkoopt, is beduidend trager: de meeste landen schommelen rond de 2 prikken per 100 inwoners. Nederland gaat zelfs voor EU-begrippen traag: samen met Bulgarije bungelt het helemaal onderaan de ranglijst. De productieproblemen bij AstraZeneca zullen een grote inhaalslag voor de EU voorlopig bemoeilijken.

In grote delen van de wereld geldt dat overigens als een luxeprobleem. Veel arme landen vaccineren überhaupt nog niet, omdat rijke landen bijna alle nu beschikbare vaccins opgekocht hebben.

Of je het nu een wedstrijd noemt of niet, landen die sneller vaccineren, zullen ook sneller lockdowns kunnen opheffen en scholen kunnen openen. Een maand geleden hoopte Israël rond deze tijd weer terug te kunnen naar een vorm van normaal leven.

Dat valt toch tegen. Het land is pas net over de piek van de derde golf heen, de ziekenhuizen puilen nog steeds uit. Dat komt onder andere doordat de Britse variant van het coronavirus inmiddels flink rondgaat in Israël, ook onder kinderen, die nog niet gevaccineerd zijn. De opkomst van nieuwe varianten, waarvan onbekend is hoe goed vaccins ertegen beschermen, maakt Israëlische gezondheidsautoriteiten terughoudend. “Als je me twee weken geleden had gevraagd of dit de laatste lockdown was, had ik geantwoord: hoogstwaarschijnlijk. Nu ben ik voorzichtiger”, aldus corona-coördinator Nachman Ash.

Toch zijn de eerste gegevens ook bemoedigend. Ziekenhuisopnames van zestigplussers, die nu allemaal minstens één prik gehad hebben, daalden de afgelopen week sterk. Ook zo'n enkele prik geeft al flinke bescherming, bevestigen voorlopige data. Die lijken vooralsnog ook uit te wijzen dat Israëliërs die al twee shots kregen, inderdaad zo goed beschermd lijken als de klinische proeven beloofden.

