Israël treedt hard op na aanslagen: meerdere Palestijnen gedood en tientallen gearresteerd

De regering van premier Naftali Bennett zette een groot aantal extra militairen in. Ook deed het leger een reeks invallen op de bezette Westelijke Jordaanoever, waarbij tientallen Palestijnen werden gearresteerd en meerdere Palestijnen werden gedood.

Donderdag schoot het Israëlische leger twee Palestijnen dood bij een inval in de stad Jenin, al decennialang een bolwerk van verzet tegen Israël. Ruim een dag later werden bij diezelfde stad nog eens drie Palestijnen doodgeschoten door Israëlische troepen. De drie waren gelieerd aan de beweging Islamitische Jihad en volgens Israël van plan een aanslag te plegen.

Aanval met schroevendraaier

Ook in de stad Hebron schoten Israëlische militairen bij confrontaties vrijdag een Palestijn dood. En een dag eerder werd een Palestijn gedood toen hij in een bus een Israëlische kolonist aanviel met een schroevendraaier.

De dodelijke incidenten volgen op drie aanslagen in een week tijd, waarbij in totaal elf Israëliërs gedood werden. Het geweld was voor de Israëlische regering reden veertien extra bataljons de Westelijke Jordaanoever op te sturen en ook in Israël duizend soldaten te laten patrouilleren op straat.

De verhoogde staat van paraatheid is eveneens te zien op de markt in het Joodse West-Jeruzalem, waar zwaarbewapende agenten en militairen nog vaker dan normaal tussen de kramen met groenten en fruit lopen. “De situatie doet me denken aan de tijd van de tweede intifada begin deze eeuw”, zegt Shuni Ende, die de laatste boodschappen voor het weekend doet.

‘Ik hoop maar dat Israël ons niet zal provoceren zoals vorig jaar’

Even verderop in de stad, in Oost-Jeruzalem, lopen duizenden Palestijnse moslims met gebedskleden over de schouder richting de Al Aqsa-moskee voor het middaggebed. De ramadan begint, en dus is ook Hisham Bakri met zijn familie op weg naar de heilige moskee. “Ik hoop maar dat het rustig blijft de komende weken”, zegt hij, “en dat Israël ons niet zal provoceren zoals vorig jaar.”

Het is de vrees van velen: dat de spanning tijdens de ramadan nog verder oploopt, zeker nu ook het joodse Pesach voor de deur staat. Tijdens de ramadan vorig jaar leidden confrontaties in Jeruzalem, waaronder een Israëlische inval in de Al Aqsa-moskee, uiteindelijk tot een korte oorlog tussen Israël en het Palestijnse Hamas.

Grote escalatie bleef tijdens de eerste dagen van de ramadan uit

De Israëlische regeringscoalitie, een bonte verzameling partijen, lijkt er veel aan gelegen eenzelfde scenario dit jaar te voorkomen. Maar het geweld van de afgelopen weken maakt die opdracht niet eenvoudiger. Zo neemt de druk toe om vergunningen in te trekken die Palestijnen hadden gekregen om tijdens de ramadan in Jeruzalem te bidden. Tegelijkertijd zouden dergelijke maatregelen de spanningen verder kunnen vergroten.

Tijdens de eerste dagen van de ramadan bleef een grote escalatie in Jeruzalem uit. Wel werden zaterdagavond vier Palestijnen door de Israëlische politie gearresteerd.

