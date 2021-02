Israël stelt hopelijk voor de zomervakantie reisbubbel in met Griekenland en Cyprus

Terwijl de meeste landen nog druk bezig zijn met het stroomlijnen van hun vaccinatiestrategie, hebben sommige zich al gestort op de vakantieplanning. Zo sloten Israël en Cyprus zondag een deal die ervoor moet zorgen dat alle Israëliërs en Cyprioten die een vaccinatiebewijs op zak hebben straks vrij tussen de twee landen kunnen reizen. Vorige week maakten Israël en Griekenland al dezelfde afspraak.

Volgens de Cypriotische president Nicos Anastasiades gaat de ‘reisbubbel’ tussen Cyprus en Israël waarschijnlijk vanaf 1 april in. Het is nog onduidelijk wanneer de bubbel tussen Griekenland en Israël begint. De bedoeling is dat deze in ieder geval voor de zomervakantie opgezet is.

Als de bubbels van kracht zijn, mogen alle Israëliërs die gevaccineerd zijn vrij reizen naar Griekenland en Cyprus, zonder na aankomst in quarantaine te moeten. Andersom mogen gevaccineerde Grieken en Cyprioten vrij reizen naar Israël. De drie landen hebben grote toerismesectoren, die door de pandemie en de bijkomende reisbeperkingen het afgelopen jaar flinke klappen hebben opgelopen.

Zoveel mogelijk bubbels

Israël loopt momenteel wereldwijd op kop met het vaccineren van de bevolking: 45 procent heeft de eerste prik gehad, en bij 30 procent zijn zelfs al twee doses in de arm gezet. De hoop in Griekenland en Cyprus is dan ook dat de landen binnenkort grote aantallen Israëlische vakantiegangers mogen ontvangen, om de noodlijdende toerisme-industrie weer wat op gang te brengen.

Het is nog onduidelijk hoe besmettelijk mensen die een vaccinatie hebben gehad zijn, maar met name Griekenland heeft snel inkomsten nodig. Een op de vijf Grieken is werkzaam in de toerismesector, en de omzet is gedaald van 18 miljard euro in 2019 naar 4 miljard in 2020. Om ervoor te zorgen dat de cijfers dit jaar minder dramatisch zijn, zet Griekenland zijn zinnen op het instellen van zoveel mogelijk ‘reisbubbels’ met andere landen.

De drie landen zijn overigens niet de eerste die zo’n speciale overeenkomst hebben gesloten. Australië en Nieuw-Zeeland stelden eerder quarantainevrij reizen tussen de twee landen in, maar dit is voorlopig opgeschort nu Nieuw-Zeeland kampt met een nieuwe uitbraak van de Britse variant van het coronavirus.

