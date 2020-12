Israël moet alwéér naar de stembus

Israël moet voor de vierde keer in twee jaar naar de stembus. Het lukte de coalitieregering niet om voor gisteravond middernacht een akkoord te bereiken over de staatsbegroting. Daardoor werd de Knesset – het Israëlische parlement – automatisch ontbonden.

Een motie die de regering twee weken uitstel zou geven om tot een overeenkomst te komen was maandag al weggestemd. De nieuwe verkiezingen zullen in maart worden gehouden.

Moeizame relatie

Het debat over de staatsbegroting demonstreerde de moeizame relatie tussen de Likud-partij van premier Benjamin Netanyahu en de alliantie Blauw-Wit van Benny Gantz. De partijen vormden sinds mei een ‘noodregering’ vanwege de coronacrisis, maar de samenwerking verliep al die tijd stroef.

De twee leiders hadden afgesproken het premierschap te delen: Netanyahu zou de eerste achttien maanden op zich nemen, waarna Gantz het voor de laatste achttien maanden zou overnemen. Netanyahu leek echter niet van plan het stokje over te dragen. Nu de regering is gevallen, krijgt Gantz niet de kans om zijn premierschap te vervullen. Het is de vraag of zijn partij überhaupt nog terugkeert in de Knesset.

De alliantie Blauw-Wit van Gantz had in maart 33 zetels in het parlement gewonnen, maar stond in de laatste peilingen nog maar op vijf zetels. De verkiezingsdrempel in de Knesset ligt op 4 zetels. Haalt zijn partij dit niet, dan loopt hun parlementaire avontuur ten eind. Mogelijk hoopt Netanyahu dat nieuwe verkiezingen de politieke invloed van zijn rivaal zal terugdringen.

Corruptiezaak

Maar er zijn ook nieuwe tegenstanders tegen wie Netanyahu het moet opnemen. Gideon Sa’ar bijvoorbeeld, een van de oud-kopstukken van de Likud-partij. Begin deze maand kondigde hij aan uit de partij te vertrekken om zijn eigen beweging te beginnen: Nieuwe Hoop.

Verwacht wordt dat Sa’ar stemmen van de rechterflank van de Likud-partij zal wegsnoepen, wat Netanyahu verder verzwakt.

Er loopt ook nog altijd een corruptie-onderzoek naar Netanyahu. Sommige politieke analisten verdenken hem ervan de regering expres te laten klappen, zodat de Likud-partij, die op dit moment bovenaan de peilingen staat, opnieuw het staatshoofd kan aanleveren. Netanyahu zou de beschuldigingen van corruptie liever willen aanvechten vanuit de positie als premier.

