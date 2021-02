Israël koopt Russische vaccins voor aartsvijand Syrië in omstreden gevangenendeal

Om een Israëlische gevangene vrij te krijgen heeft Israël een grote voorraad vaccins voor Syrië gekocht. Het komt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op veel kritiek te staan.

Voor de Israëlische premier Netanyahu kwam het erg goed uit: ruim een maand voor de verkiezingen lukte het hem om een Israëlische vrouw vrij te krijgen die om onbekende redenen de grens met Syrië was overgestoken en was opgepakt. Dit in ruil voor twee Syrische schaapherders die door Israël waren vastgezet nadat ze met hun kudde per ongeluk de grens waren overgestoken. Al met al een goede deal. En een goede campagnestunt van de premier.

Maar zaterdag werd bekend dat Netanyahu de vrijlating van de vrouw niet alleen door de ruil met de schaapherders voor elkaar kreeg. Naast de Syrische herders heeft Israël namelijk ook 1,2 miljoen dollar aan Rusland betaald voor de levering van een lading Spoetnik V-vaccins aan het Syrische regime, zo meldt The New York Times na gesproken te hebben met een Israëlische functionaris die betrokken was bij de onderhandelingen.

Militaire censuur

De Israëlische pers wist al eerder van deze deal, maar kon hierover niet berichten omdat de militaire censuur van het land – die de publicatie van gevoelige militaire informatie in de gaten houdt – dat verbood. Maar nu het nieuws is gepubliceerd door buitenlandse media verschijnt het ook in de Israëlische kranten. De deal komt Netanyahu op stevige kritiek te staan. Veel Palestijnen zijn woest dat de premier bereid is naar schatting honderdduizenden vaccins voor het Syrische regime te kopen, terwijl de Palestijnen in de bezette gebieden nog kampen met een ernstig vaccintekort.

Het is overigens niet de eerste keer dat Rusland bemiddelt tussen Israël en Syrië, die geen diplomatieke banden onderhouden met elkaar. Zo zorgde bemiddeling vanuit Moskou ervoor dat in 2019 het stoffelijk overschot van een Israëlische soldaat (in 1982 gesneuveld in een gevecht met Syrische troepen) terug naar Israël werd gebracht.

