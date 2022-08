Israël kondigt nieuwe militaire operatie aan in Gaza, doodt leider Islamitische Jihad

Een hooggeplaatst lid van Islamitische Jihad, Taiseer al-Jabari, is gisteren gedood door Israëlische luchtaanvallen op Gaza, zo maakt de militante organisatie bekend. Volgens Israël zijn er minstens tien leden van Islamitische Jihad bij de aanvallen omgekomen. Het Palestijnse ministerie van gezondheid registreert acht doden, onder wie een vijfjarig kind, en veertig gewonden.

Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen het begin zijn van een nieuw militair offensief in Gaza, ‘Operatie Ochtendgloren’ genaamd, gericht tegen Islamitische Jihad.

De aanvallen komen na oplopende spanning rondom Gaza en de bezette Westoever nadat de leider van Islamitische Jihad in Jenin, Bassam al-Saadi, dinsdag werd gearresteerd door een undercover team van de Israëlische grenspolitie.

Naast al-Saadi werd ook een van zijn adviseurs gearresteerd, en een 17-jarige Palestijnse jongen doodgeschoten. Volgens een verklaring van de factie van Islamitische Jihad in Jenin was de jongen lid van de organisatie.

Militaire operatie

De afgelopen week heeft Israël, uit angst voor represailles op de arrestatie vanuit Gaza, meerdere wegen rondom de enclave geblokkeerd en het treinverkeer in het gebied stilgelegd.

Premier Yair Lapid en minister van defensie Benny Gantz hielden voor de aankondiging van de nieuwe militaire operatie een veiligheidsoverleg. “Tegen onze vijanden in het algemeen en tegen het leiderschap van Hamas en Islamitische Jihad zeg ik in het bijzonder: jullie tijd is beperkt”, zei de minister achteraf.

De woordvoerder van Hamas - de militante beweging die de leiding heeft in Gaza - Fawzi Barhoum heeft in een verklaring gereageerd op de Israëlische luchtaanvallen. “De Israëlische vijand, die de escalatie tegen Gaza is begonnen en een nieuwe misdaad heeft begaan, zal de volledige prijs moeten betalen en de verantwoordelijkheid hiervoor moeten dragen”, zegt hij.

Israël heeft aangekondigd dat er extra batterijen van de IJzeren Koepel - een raketafweersysteem - zijn ingezet tegen mogelijke aanvallen vanuit Gaza.

