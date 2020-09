Israël gaat in ‘totale lockdown’: het aantal ernstige coronapatiënten blijft maar groeien

Volgens de nieuwe ‘totale lockdown’, zoals premier Benjamin Netanyahu de aangekondigde maatregelen noemde, worden gezamenlijke gebeden en politieke demonstraties aan banden gelegd, en moeten niet-noodzakelijke bedrijven hun deuren sluiten. Ook de markten gaan dicht, al blijven supermarkten en apotheken wel open. De beperkingen gelden in eerste instantie voor twee weken, maar kunnen daarna worden verlengd.

De aanscherping volgt nadat Israël de afgelopen dagen bijna zevenduizend nieuwe besmettingen per dag telde: recordcijfers voor het land met zo’n 9 miljoen inwoners. Maar liefst 12 procent van de tests leverde een positief resultaat op. Intussen blijft ook het aantal ernstig zieke coronapatiënten groeien, waardoor ziekenhuizen in de problemen komen.

‘De enige optie’, noemt hoogleraar epidemiologie Gabi Barbash de strenge lockdown dan ook. Volgens hem en andere deskundigen had de regering van premier Netanyahu al eerder moeten ingrijpen. Maar vanwege onenigheid in het kabinet bleven maatregelen lange tijd uit. Pas na nachtelijk beraad stemden de ministers donderdagochtend in met de aangescherpte regels.

Massale demonstraties zijn verboden

Een politiek gevoelig punt is het verbod op grote demonstraties. Volgens de nieuwe richtlijnen mogen protestacties alleen nog plaatsvinden binnen een kilometer van huis, en met maximaal 20 personen. Dat zou massale betogingen tegen premier Netanyahu praktisch onmogelijk maken. De afgelopen maanden protesteerden wekelijks vele duizenden betogers tegen de rechtse regeringsleider, die wordt verdacht van corruptie.

Ook gevoelig ligt de sluiting van de synagogen, zeker aan de vooravond van de belangrijke joodse feesten Jom Kipoer (de Grote Verzoendag) en het Loofhuttenfeest. Toch besloot het kabinet dat de gebedshuizen dicht moeten, en dat gebeden in de open lucht en in kleine kring moeten plaatsvinden. Alleen voor Jom Kipoer, de heiligste dag van het jaar die zondagavond begint, wordt een uitzondering gemaakt.

Grote zorgen zijn er ook om de economie. De minister van financiën was geen voorstander van de aanscherping en liet uitrekenen dat deze lockdown een schadepost oplevert ter waarde van acht miljard euro. Israël verkeert al in een recessie en de werkloosheid liep door de pandemie op tot boven de 20 procent. Veel ondernemers zagen hun bedrijven de afgelopen maanden failliet gaan.

Steun voor de lockdown brokkelt af

De lockdown is bij een groot deel van de bevolking dan ook impopulair. Nog slechts 27 procent van de bevolking heeft vertrouwen in het coronabeleid van premier Netanyahu, zo becijferde het Israel Democracy Institute deze week. In het voorjaar was dat nog ruim de helft.

Destijds leek Israël het virus snel onder controle te hebben gekregen. Na een strenge lockdown telde het land in mei nog slechts enkele tientallen nieuwe besmettingen per dag. Maar toen de scholen, de horeca en de rest van de samenleving weer vrijwel volledig opengingen, nam het aantal infecties snel toe. Daar moet de ‘totale lockdown’ nu een einde aan maken.

In totaal werden in Israël 200.000 mensen positief getest op Covid-19. Ruim 1300 Israëliërs overleden aan het coronavirus.

