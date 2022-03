Israël blokkeert verkoop spyware van Pegasus aan Oekraïne

Al jaren probeert Oekraïne de geavanceerde spyware van het Israëlische bedrijf NSO - Pegasus - te bemachtigen, maar zonder resultaat. Het Israëlische ministerie van defensie, dat de wereldwijde export van Israëlische spyware reguleert, heeft de verkoop meermaals geblokkeerd, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van The Washington Post en The Guardian en een eerder onderzoek van The New York Times.

De Israëlische autoriteiten vrezen dat de verkoop de verhoudingen met Rusland zou schaden, vertellen functionarissen betrokken bij het besluit. En een goede relatie met het Kremlin is van belang voor Israël; Rusland verleent regelmatig toestemming aan Israël om het Syrische luchtruim te betreden, om luchtaanvallen uit te voeren op milities daar die aan Iran zijn gelieerd. Een groot deel van het Syrische luchtruim wordt bewaakt door de Russische luchtmacht.

Ook Estland mag niet afluisteren

Oekraïne zou vanaf 2019 meermaals hebben gevraagd om de spyware te kunnen aanschaffen, als hulp in de cyberstrijd tegen Rusland, maar zonder resultaat. Het Israëlische ministerie van defensie blokkeerde niet alleen de verkoop aan Oekraïne, in datzelfde jaar werd ook de toegang die Estland had tot Pegasus - het had de spyware al aangeschaft - beperkt zodat het NAVO-lid de technologie niet in kon zetten tegen Russische telefoonnummers.

Als een telefoon gehackt is met Pegasus krijgt de hacker toegang tot alles wat er op het toestel staat, kan er worden meegeluisterd met telefoontjes en kan het apparaat zelfs worden ingezet als afluisterapparaat, door mee te luisteren met wat er in de omgeving gebeurt via de microfoon. Het maakt de spyware wereldwijd tot een felbegeerd middel in de cyberstrijd, maar is voor Israël inmiddels ook een gevoelig diplomatiek onderwerp geworden.

Dat Israël de verkoop van Pegasus aan Oekraïne blokkeert en het gebruik ervan in Estland beperkt om de banden met Rusland goed te houden, schuurt volgens critici met het feit dat Pegasus in het verleden wel is geleverd aan landen als Saudi-Arabië en Hongarije, waar het veelvuldig is ingezet tegen dissidenten, politieke oppositie en journalisten.

In een reactie laat het Israëlische ministerie van defensie weten dat het de export van de spyware slechts goedkeurt aan regeringen die het inzetten “ten behoeve van het voorkomen en onderzoeken van criminaliteit en voor het bestrijden van terrorisme.” Volgens NSO is het contract met de Verenigde Arabische Emiraten inmiddels verbroken vanwege misbruik van de spyware.

IJzeren Koepel

Sinds de Russische aanval op Oekraïne heeft de Oekraïense regering opnieuw bij Israël aangeklopt, en het land gevraagd om steun. Toegang tot Pegasus zou ‘doorslaggevend’ kunnen zijn in de strijd, zo liet Oekraïne’s minister van digitale transformatie Mikhailo Fedorov deze week weten aan de Israëlische krant Ha’aretz.

Maar vooralsnog lijkt de kans klein dat het de spyware in handen krijgt. Ook het verzoek om de IJzeren Koepel - het raketafweersysteem dat Israël inzet in eigen land - geleverd te krijgen blijft onbeantwoord.

Lees ook:

Polen heeft zijn eigen Watergate: Pegasus is het topje van de spionage-ijsberg

De Poolse geheime diensten hebben de oppositie bespioneerd tijdens verkiezingscampagnes. De regering ontkent, maar de bewijzen voor afluisteraffaire ‘Pegasus’ stapelen zich op.

Regimes bespioneren journalisten en activisten met spyware die mobieltjes overneemt

Journalisten, activisten, politici. Allemaal staan ze op een lijst met 50.000 telefoonnummers, en mogelijk waren ze allemaal doelwit van misschien wel de meest geraffineerde spyware die er bestaat: Pegasus.