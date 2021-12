Islamitisch Egypte omarmt kerst en droomt stiekem van sneeuw

Bij de grote plastic kerstbomen in winkelcentra maken jong en oud de hele dag foto’s en selfies. Verkopers op straat doen goede zaken met de verkoop van kerstmutsen, her en der zie je vrouwen met muts én hoofddoek rondlopen. Deze decembermaand staan tientallen rode kerstrozen op de stoep bij planten- en bloemenwinkels in Cairo.

Egypte mag dan in de eerste plaats een islamitisch land zijn, toch heb ik in de zeven jaar dat ik hier woon de kerstversiering jaar na jaar zien toenemen. En niet alleen in de chique winkelcentra met westerse cafés en dito prijzen, overal in de stad treedt de kerstsfeer meer en meer op de voorgrond.

Egypte zou Egypte niet zijn als dit niet tot discussie leiden zou. Want wat moeten moslims met dit van oorsprong christelijke feest, moet je daar wel bij stilstaan? Zeker wel, zo bleek uit een fatwa (religieus decreet) dat het religieuze staatsinstituut Dar al-Ifta, thuisbasis van staatsmoefti Shawki Allam, deze week naar buiten bracht: het vieren van Kerstmis is volgens het instituut een erkenning van de ‘wonderbaarlijke geboorte van de profeet Jezus Christus, vrede zij met hem, zoon van Maria, die werd vereeuwigd door de Koran’.

Altijd in voor een feestje

Groen licht dus van de hoge islamitische wetsgeleerden, maar het religieuze aspect van kerst lijkt toch vooral aan te slaan bij de vijf miljoen meest Koptische christenen die in Egypte wonen. Voor een kerststal met baby Jezus moet je in de kerk zijn, niet op straat of in de malls. Daar overheersen de attributen van de Kerstman.

Dat hoeft niet te verbazen, want Egyptenaren houden nu eenmaal erg van een feestje. Ze grijpen alles aan om met lichtjes of kleurrijke versieringen afleiding te zoeken van de dagelijkse sleur. Zo vieren ze ook de geboortedag van de profeet Mohammed elk jaar groots met dans en muziek op de nationale feestdag Mawlid al-Nabi; tot grote afschuw van medemoslims in een veel conservatiever land als Saudi-Arabië.

En zo is Kerstmis ook een gelegenheid om wat kleur in het leven te brengen. Winkels hangen hun etalage en interieur vol met kerstprullaria. In een apotheek zag ik langs alle kasten met medicijnen en drogisterijproducten slingers met knipperende gekleurde lampjes, glimmende miniatuurbomen, roze bellen, kerstmannen in alle soorten en maten, snoepstokken en sneeuwpoppen. Maar net als in veel andere winkels klonk ook hier op de achtergrond onophoudelijk een recitatie van de Koran.

Intussen omarmen Egyptenaren ook de commerciële kant van Kerstmis. Zo kondigt Noon, de Egyptische Bol.com, allerlei speciale kortingen aan ‘voor de mooiste kerst’.

En dan is er nog dat andere typische kerstfenomeen: de witte kerst. Ook daarvan wordt in Egypte stiekem gedroomd. Havenstad Alexandrië en het tussen de bergen gelegen woestijndorpje Sint-Catharina kleurden afgelopen maandag wit na sneeuwval, nog voor de eerste sneeuw in Nederland neerdaalde. Foto’s van kamelen, onwennig in een wit landschap, werden door Egyptenaren massaal op sociale media gedeeld. De kans dat ze dit weekend op herhaling kunnen gaan is klein, maar de kerstmutsen liggen ook in de woestijn in ieder geval al klaar.