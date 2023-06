Isaac, May en Mackie waren als lhbti+’ers hun leven in Oeganda niet zeker. ‘Ze wilden me afmaken’

Al lang voordat president Museveni van Oeganda vorige maand de strengste antihomowet ter wereld ondertekende, waren lhbti+’ers in het Afrikaanse land vogelvrij. Drie asielzoekers in Nederlandse azc’s vertellen wat het betekent om je leven niet zeker te zijn, als je wilt zijn wie je bent.

Isaac Kisakye, 33, een half jaar in Nederland

“Ik voelde me niet langer een mens in Oeganda. Ik was in gevecht met mijn leven in.” Het antwoord op de vraag waarom Isaac Kisakye naar Nederland vluchtte is simpel: vroeg of laat zou hij gestenigd worden. Gelyncht. Of heel erg lang in de gevangenis belanden. Omdat hij homo was. Dat was in Oeganda al nooit makkelijk, onder de nieuwe wet zou het onmogelijk worden.

Isaac kwam in september naar Nederland. Maanden voordat Museveni zijn handtekening onder de strengste antihomowet ter wereld zou zetten, maar lang daarvoor al wierp die wet haar schaduw vooruit. Kisakye merkte het op straat. Hoe mensen naar mensen zoals hij keken. Het gevoel vogelvrij in eigen land te zijn. Agenten die steeds makkelijker grenzen overschreden.

Een paar losse tanden

Hij maakte het zelf mee. In Kampala huurde hij een woning, maar toen de huisbaas erachter kwam dat hij homo was, werd hij op straat gezet. Want: onder de nieuwe wet zou de verhuurder medeplichtig worden aan homoseksualiteit, en daarmee strafbaar. Die huisbaas belde de politie, Kisakye werd opgepakt.

Een paar tanden zitten nog altijd los van de mishandelingen die hij toen doormaakte. De agenten schrokken van het vele bloed dat uit zijn mond kwam. Dat moet hem hebben gered, denkt hij.

Op de middelbare school werd hij verliefd op een van zijn beste vrienden. Zeventien waren ze. Alles deden ze samen. Ze zaten op een kostschool, waar alle leerlingen op een slaapzaal lagen. Soms sliepen de twee in hetzelfde bed. Op een nacht kusten ze elkaar. Een andere leerling zag het, gaf hen aan bij het schoolhoofd. Kisakye werd van school gestuurd, zijn familie ingelicht.

Zijn vader was een van de kerkleiders in Nakasongola, een kleine, hechte gemeenschap. Sindsdien heeft hij ze niet meer gezien. Hij voelt na al die jaren nog altijd iets dat op rouw lijkt. Alleen met een broer heeft hij soms nog contact, die houdt hem op de hoogte van de laatste nieuwtjes rondom zijn uitgebreide familie. Voor hen bestaat hij niet meer.

Naar Europa

Kisakye kwam uiteindelijk in Kampala terecht. Vroeger had je in de hoofdstad nog wel plekken waar gelijkgestemden elkaar konden ontmoeten, maar, de afgelopen jaren zijn die allemaal gesloten of ondergronds gegaan. In Amsterdam bezocht hij zo’n plek – cocktailbar Prik. Zoiets zou niet kunnen in Oeganda. Binnen een halfuur zou de politie binnenvallen.

In Kampala reed hij lange tijd op een boda boda, een motortaxi. Zo kwam hij in contact met een witte man uit Europa, Kisakye weet niet uit welk land, tot voor kort dacht hij dat Europa een land was. “Op de een of andere manier mocht hij me. Hij belde me steeds als hij een chauffeur nodig had. Ik durfde hem als westerling wel te vertellen wat ik doormaakte, en hij vertelde dat hij me aan een visum zou kunnen helpen.”

Zo kwam hij uiteindelijk hier terecht. In azc Cranendonck, even buiten Budel, waar Kisakye al maanden wacht op zijn gesprek met de IND. Met de Oegandezen durft hij wel over zijn geheim te praten. Maar in het azc heeft iedereen zijn eigen problemen. “Je weet niet wat hun verhaal is. Je kunt niks delen.”

Over de anti-homowet In Oeganda waren ‘homoseksuele daden’ al langer verboden, maar de wet die op 29 mei door president Yoweri Museveni werd ondertekend – en met slechts één tegenstem werd aangenomen door het parlement – gaat veel verder dan dat. Alleen al jezelf identificeren als lhbti+’er is er vanaf nu strafbaar. Op meervoudige overtreding van de wet staat de doodstraf, evenals op het doorgeven van aids. Op het ‘promoten’ van homoseksualiteit staat twintig jaar celstraf. En promoten doe je al als je een huis aan een lhbti+’er verhuurt; daarop staat zeven jaar celstraf. De VS, EU en VN en zo’n beetje alle grote mensenrechtengroeperingen hebben met afschuw gereageerd op de wet. De Amerikaanse president Joe Biden en andere westerse leiders dreigden al met een rem op de miljarden aan noodsteun die het Oost-Afrikaanse land jaarlijks ontvangt, een dreigement dat door Museveni werd afgedaan als chantage.

May Moureen Namukasa vertelt dat ze in Oeganda meermaals werd opgepakt omdat ze lesbisch is. Beeld Hadas Itzkovitch en Anya van Lit

May Moureen Namukasa (42), zeven jaar in Nederland.

“Mijn ex-man, zijn familie… ze vonden het normaal mij af te persen. Het geld dat ik had, dat kon ik nooit zelf hebben verdiend. Dat moest ik wel krijgen van witte buitenlanders, om zoveel mogelijk Oegandese jongeren homo te maken. Dus betaalde ik. Keer op keer. Het was de enige manier om nog enigszins rust te hebben.”

Op haar zeventiende werd May Namukasa uitgehuwelijkt. Ze haatte haar veel oudere man vanaf het begin. Haar ouders wisten dat ze lesbisch was, die hebben van alles geprobeerd. De kerk hielp niet, bidden hielp niet, ze namen hun dochter mee naar de heksendokter, ze kreeg kruiden, werd gesneden. En nu was het haar mans probleem.

Het duurde niet lang voor haar man erachter kwam dat ze op vrouwen viel. Op een dag kwam hij onverwachts eerder thuis van werk, en betrapte Namukasa met haar vriendin.

Handige zakenvrouw

Namukasa was een handige zakenvrouw. Ze had een eigen winkeltje, en was daarnaast regiodistributeur van Coca Cola. Ze had mensen in dienst, van wie er een homo was, ze had hem aangenomen omdat hij nergens anders terecht kon. Maar hij was nog jong. Onvoorzichtig. Ze probeerde hem te waarschuwen. Zijn ouders kwamen erachter. Die gingen ervan uit dat zij hem de homoseksualiteit in had gesleept en stapten naar de politie.

Het waren jaren van intimidatie. Eens heeft Namukasa een vreselijk auto-ongeluk gehad, ze werd op een avond lang achtervolgd, van de weg gereden. De auto sloeg over de kop, de heuvel af. Ze overleefde het alleen omdat ze zich een goede, stevige auto kon veroorloven. Er stonden weleens mensen op haar terrein. Bonsden in het donker op de deur.

Ze heeft meerdere keren vastgezeten. Eens, toen ze met haar vriendin in het noorden van het land op zakentrip was, werd ze opgepakt. Ze had geen cash bij zich om de politie om te kopen. Ze belde haar ex-man, die bracht het geld. Maar voordat ze haar lieten gaan werd ze door meerdere agenten verkracht.

Haar zes kinderen heeft ze nu al zeven jaar niet gezien.

Ze kon toen mee naar Europa, met de premier van Buganda, een koninkrijkje binnen Oeganda, die met mensen uit het bedrijfsleven een conferentie in Nederland bezocht. Dat was haar kans. De dag van de terugreis bleef ze achter, in het hotel. Ze was niet van plan asiel aan te vragen, wilde alleen even tot rust komen. Maar de duizenden dollars die ze bij zich had raakten op.

Hier kan ik veilig zijn

Iemand verwees haar door naar de politie. Iemand droeg haar over aan de immigratiedienst. Iemand vertelde haar dat ze vast asiel zou willen aanvragen. “Ik dacht… oké. Hier kan ik veilig zijn.”

Dat het zo lang ging duren kon ze niet weten. Dat ze haar kinderen niet meer kon zien ook niet. Haar jongste, resultaat van die verkrachting in dat politiebureau, is inmiddels negen. Zijn oudere zussen zorgen voor hem. Die worden ook lastiggevallen, achtervolgd, in elkaar geslagen, verkracht. Om wie hun moeder is.

Ze poogde er eens een eind aan te maken. “Omdat mijn kinderen dan misschien rust zouden krijgen, als ze weten dat ik er niet meer ben.”

Ze is het Coa dankbaar. De mensen. De dokters. De therapie die ze hier krijgt. Ze probeert hier in Nederland te accepteren wie ze is. Maar juist doordat ze hier kan ontspannen, spookt het verleden door haar heen. “Ik voel me opgesloten in mezelf. En dat allemaal dankzij Oeganda. Mijn eigen land.”

In Oeganda hing Mackie Lubega een levenslange celstraf boven het hoofd, nadat hij gezien werd toen hij zijn vriend kuste. Beeld Hadas Itzkovitch en Anya van Lit

Mackie Lubega (28), een jaar in Nederland

“Ken je dat, dat je vrienden of collega’s een foute grap over homo’s maken, en dat jij meelacht, en niet tegen ze in gaat? Want voor je het weet denken ze dat jijzelf homo bent? Dat is een beetje mijn leven.”

Dat is niet waar. Het leven van Mackie Lubega is vele malen erger. Ook al zit hij er ontspannen bij, in de lobby van een snelweghotel ergens in Nederland, waar hij door het Coa is geplaatst in afwachting van zijn gesprek met de IND. Wachtend op een verblijfsvergunning. Wachtend op enig perspectief. Vorig jaar juli kwam deze jonge Oegandese homo naar Nederland.

Hij vertelt droogjes waarom. Bij een openbaar toilet, ergens in Kampala, werden hij en zijn vriend betrapt. Het was een vluchtige kus. De twee konden zich even niet inhouden, ze waren zo verliefd. Een moment van verslapte aandacht tekende hun noodlot. Want in Oeganda kan het openbaar tonen van enige affectie voor iemand van hetzelfde geslacht je maar zo fataal worden.

Duwen, trekken, slaan

De man die hen zag begon te schreeuwen. Er verzamelde zich een menigte om hen heen, ze begonnen te duwen, trekken, slaan. Ze wilden hem afmaken, Lubega weet het zeker, het gebeurde vrienden van hem vaak genoeg. De beheerder van het toilet kwam tussenbeide, die wilde geen lynchpartij op zijn terrein. De politie werd erbij gehaald, Lubega en zijn vriend werden opgepakt.

Zelf was hij al jaren vervreemd van zijn familie, omdat die hem nooit accepteerden om wie hij is. Zijn vriend zat echter nog diep in de kast, en zijn moeder, die naar het politiebureau was gekomen, die met wat geld haar zoon vrijkocht, wist het zeker – Lubega was zo iemand die haar zoon de homoseksualiteit in wilde ronselen. Lubega heeft zijn vriendje, met wie hij meer dan een jaar samen was, sinds die dag nooit meer gezien.

Natuurlijk werd de aanklacht groter gemaakt. Ronseling. Verkrachting. Een vluchtige kus? De omstanders vertelden een ander verhaal: er was duidelijk sprake van anale seks. Lubega bleef nog een nacht in de cel, werd door de politie in elkaar geslagen, daags voor hij door zijn vrienden – via de vrijwilligersorganisatie waarvoor hij werkte – met hulp van omkoping vrijkwam.

Lubega dook onder. Maar daarmee was de zaak tegen hem niet weg. Er hing hem een levenslange celstraf boven het hoofd. Vanwege een vluchtige kus.

Dat jaar ervoor was prachtig geweest. Ze waren zo verliefd. Hij glimlacht. Niet dat ze dat met iemand konden delen, Lubega had zelfs een poos een vriendin. Hij leidde een schaduwleven.

Bezeten door een demon

Nooit heeft hij zich normaal gevoeld. In de kerkbankjes kreeg hij te horen wat er allemaal wel niet mis was met hem, hij groeide op met het idee door een demon bezeten te zijn. Tot zijn zeventiende. Zijn eerste vriendje. Per toeval. Hij kon niet langer ontkennen wie hij was, ook al kostte hem dat zijn familie, zijn vrienden. Hier in Nederland begrijpt hij het nog niet helemaal, dat mannen in Amsterdam hand in hand op straat lopen. Of heteromannen die een arm om elkaar heen slaan. Shocking. Mindblowing.

Langzaam vormde zich het idee Oeganda te verlaten. Hij had veel te verliezen. Hij had een goedlopende eigen zaak, een boekbinderij, mensen in dienst. Zelf zette hij zich in voor een stichting die jonge lhbti+’ers probeerde te helpen aan onderdak. Hij streed voor acceptatie van mensen zoals hij in zijn land. Tegen de bierkaai.

Nu zit hij hier. In dat snelweghotel. Te wachten tot zijn leven echt kan beginnen. Echt zichzelf kunnen zijn? Dat zal nog wel even duren. Als dat ooit al gebeurt.

