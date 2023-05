IS-vrouwen in Iraakse gevangenis al drie weken in hongerstaking

Honderden vrouwen in een gevangenis in de Iraakse hoofdstad Bagdad weigeren voor de derde week op rij om te eten, uit protest tegen hun gevangenschap. De vrouwen zitten allemaal vast vanwege hun betrokkenheid bij de terreurgroep Islamitische Staat, en komen voor een groot deel uit het buitenland.

Volgens BBC Arabic, dat videobeelden uit de Rusafa-gevangenis toegestuurd heeft gekregen, gaat het om zeker vierhonderd vrouwen, onder wie Russische, Turkse, Azerbeidzjaanse, Syrische, Oekraïense, Franse, Duitse en Amerikaanse burgers. Op de beelden zijn sterk vermagerde vrouwen te zien die bewegingloos op de grond liggen.

Binnen tien minuten veroordeeld

Met hun hongerstaking willen de vrouwen, die al jaren vastzitten, protesteren tegen hun veroordeling en de slechte omstandigheden waarin ze worden vastgehouden. Zo vertelt een Russische vrouw aan de BBC hoe ze in een zitting van tien minuten veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van vijftien jaar, nadat ze gedwongen werd een bekentenis in het Arabisch – een taal die ze niet spreekt – te ondertekenen, waarin stond dat ze bewapend was toen ze gearresteerd werd, iets wat ze nu ontkent.

De verhalen zijn moeilijk te verifiëren, maar mensenrechtenorganisaties hebben vaker onderschreven dat vrouwen die door de Iraakse autoriteiten verdacht worden van IS-lidmaatschap, te maken krijgen met ‘oneerlijke rechtszaken’. Niet iedereen krijgt toegang tot een advocaat, en in verschillende rechtszaken is bewijs aangeleverd dat verkregen zou zijn door marteling.

Trouw aan IS

Dat de vrouwen betrokken waren bij IS lijkt in veel gevallen een feit, stelt onder andere Human Rights Watch, maar de vraag is in welke mate en met welke intenties. Sommige gevangenen zeggen dat ze zich onder dwang van hun man aansloten bij de terreurgroep, of niet wisten waar ze aan begonnen. Tegelijkertijd blijven anderen trouw aan de groep, en roepen ze hun ‘broeders’ – er zijn nog altijd IS-cellen actief in het land – op hen te bevrijden.

Op het hoogtepunt van hun macht onderwierp IS een groot deel van Irak aan een bloedig regime. Leden van de terreurgroep maakten zich schuldig aan moord, verkrachting en slavernij, onder anderen van de yezidi’s, wat de Verenigde Naties inmiddels hebben bestempeld als een genocide.

Onder de buitenlandse IS-gevangenen zijn ook veel kinderen, die door hun ouders naar Irak zijn meegenomen of er zijn geboren. Op de beelden die de BBC in handen heeft zijn ook kinderen te zien. Volgens schattingen worden in Rusafa ongeveer honderd minderjarigen vastgehouden. Zowel mensenrechtenorganisaties als de VN roepen landen op er een prioriteit van te maken kinderen zo snel mogelijk terug te halen om verdere radicalisering van een nieuwe generatie te voorkomen.

