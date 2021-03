IS onthoofdt kinderen bij strijd in Mozambique

Hulporganisatie Save the Children meldt dat jihadisten in Mozambique zich schuldig maken aan het onthoofden van kinderen in de noordelijke provincie Cabo Delgado. Een van de slachtoffers zou nog maar elf jaar oud zijn. De hulporganisatie baseert zich op ooggetuigenverslagen van gevluchte familieleden.

In de provincie woedt sinds 2017 een islamistische opstand, die wordt gedomineerd door terreurbeweging IS. Sinds de opstand uitbrak, zijn meer dan 2500 mensen gedood. Zeker 700.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. De laatste tijd neemt de strijd in hevigheid toe.

Een ooggetuige, een moeder van 28 jaar, vertelde Save the Children dat zij met haar vier kinderen schuilde toen de jihadisten haar dorp binnenvielen. Toen zij met haar kinderen probeerden de nabijgelegen bossen in te vluchten, viel haar oudste zoon van twaalf in handen van de militanten en werd terstond onthoofd. “We konden niets doen omdat we anders ook gedood zouden worden”, aldus de moeder.

Een andere vrouw verloor haar elfjarige zoon. Zij vluchtte daarop naar haar vaders dorp, maar een aantal dagen later viel IS ook die gemeenschap binnen. Zij bevindt zich nu met haar gezin in een vluchtelingenkamp.

De militanten voeren de laatste tijd niet alleen hun terreuracties op, maar beginnen ook dorpen in handen te krijgen. De Amerikaanse ambassade in Mozambique kondigde maandag aan dat het Pentagon commando’s stuurt naar het land om de lokale militairen te helpen met trainingen. Ook sturen de Amerikanen medische en communicatieapparatuur om de autoriteiten te helpen bij het neerslaan van de militanten.

