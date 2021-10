IS-K slaat weer toe: tientallen doden bij een aanslag in Kunduz

Een aanslag op een moskee in de noord-Afghaanse stad Kunduz heeft aan zeker 46 mensen het leven gekost en 143 mensen verwond, volgens cijfers van het Afghaanse persbureau Bakhtar. Mogelijk ligt het dodenaantal hoger; twee gezondheidsfunctionarissen zeggen aan persbureau Reuters dat er mogelijk zeventig tot tachtig dodelijke slachtoffers zijn gevallen. De aanslag is opgeëist door IS-K, de Afghaanse tak van Islamitische Staat.

De getroffen Said Abad-moskee was een sjiitisch gebedsoord. IS heeft het vaker voorzien op die religieuze minderheid. Op videobeelden die op sociale media rondgaan is de ravage te zien die de aanslag heeft veroorzaakt. Volgens Dost Mohamed Obaida, de adjunct-politiechef van Kunduz, gaat het om een zelfmoordterrorist die zich tussen de bezoekers van de moskee begaf.

Aanslag tijdens een herdenkingsdienst

IS-K leeft op vijandige voet met de Taliban en heeft al meerdere aanslagen gepleegd sinds de Taliban aan de macht zijn gekomen. De bloedigste aanslag was de aanval bij een toegangspoort naar het internationale vliegveld van Kaboel eind augustus. Er hadden zich daar duizenden mensen verzameld in een poging het vliegveld op te komen, tijdens de chaotische evacuatie van het Amerikaanse leger en buitenlandse diplomatieke missies en burgers. Bij die aanslag kwamen minstens 169 Afghanen om het leven en dertien Amerikaanse soldaten.

Sindsdien heeft IS-K meerder aanslagen gepleegd; vorige week nog in een moskee in Kaboel, waar een herdenkingsdienst bezig was voor de overleden moeder van Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid. Bij deze aanslag kwamen vijf burgers om het leven.

Al zagen veel Afghanen de overname van de Taliban met lede ogen aan, ze hadden ook de hoop dat ondanks het repressieve bewind van de Taliban de veiligheidssituatie in het land zou stabiliseren. Maar als IS-K de activiteiten in Afghanistan opvoert, dan lijkt een stabiele toekomst voor Afghanistan ver weg.

