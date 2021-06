Is in Arizona nu echt de laatste stem geteld?

Of we een vuurwapen op zak hebben. En zo ja, willen we dan zo vriendelijk zijn dit voorzichtig op de tafel te leggen voordat we door de metaaldetector stappen. De ranger, met breedgerande cowboyhoed, leidt ons vervolgens naar de persbox – een afgezet stuk tribune. Normaal worden hier basketbalwedstrijden en andere evenementen gehouden. Maar nu staan hier beneden tientallen tafels waar vrijwilligers de laatste hand leggen aan het controleren van de stembiljetten van de presidentsverkiezingen, intussen alweer ruim een half jaar geleden.

Het gaat om stemmen uit Maricopa County waar de Senaat van Arizona – waarin de Republikeinen de meerderheid hebben – beslag op legde om alles nog een keer te inspecteren. Dat terwijl de stemmen na de verkiezingen al een keer met de hand herteld zijn en bovendien ook nog aan een inspectie van twee onafhankelijke bureaus zijn onderworpen. Aanwijzingen voor gesjoemel kwamen daarbij niet boven water.

De audit, zoals ze het zelf noemen, wordt geleid door een voorheen onbekend ICT-bedrijf uit Florida: de Cyber Ninjas. Op de perstribune zit verder alleen een team van One American News Network (OANN), een conservatief nieuwsnetwerk met uitgesproken voorkeur voor Donald Trump. Presentatrice Christina Bobb vertelt hoe ze hier dagelijks verslag heeft gedaan van de hertelling.

Boze mails

Dat Bobb de hertelling zelf hielp financieren via crowdfunding, ziet ze niet als een probleem. Ze is daar immers open over geweest, stelt ze zelf – zo tweette ze oproepen om te donoren. “Ik krijg een hoop boze mails van andere journalisten, die vinden dat ik niet onafhankelijk ben. Maar niemand is subjectief, niemand.”

Dit is de wereld van diep gepolariseerd Amerika. Volgens een deel van het land is deze zoveelste hertelling en controle van de stembiljetten alleen maar georganiseerd om het vertrouwen in de uitslag en Joe Biden verder te ondermijnen; voor de Trumpaanhangers wordt hier geschiedenis geschreven, omdat diepgewortelde corruptie aan het licht zou moeten komen.

Vervalsing

Beneden leggen de vrijwilligers stembiljetten onder een scanner – een combinatie van vier microscopische camera’s – die bewijs moet leveren voor vervalsing: een perfecte cirkel zou een teken zijn dat de voorkeursstem door een machine is vervalst, bamboevezels op het biljet zouden aantonen dat het als vervalsing vanuit China is ingevlogen.

Dit is de laatste dag van de twee maanden durende audit, waarbij 46 pallets vol dozen stembiljetten zijn verwerkt. De volgende stap is een data-analyse, waarvan nog onbekend is hoe lang die moet duren.

“Ik heb gezien dat er fraude is binnen ons verkiezingssysteem”, zegt Randy Pullen, hoofd van de audit en voormalig voorzitter van de Republikeinse Partij in Arizona. “Soms staan mensen ingeschreven op een kavel waar geeneens een huis staat. Het is alleen moeilijk en duur om het te bewijzen. En we weten niet hoe wijdverspreid die problemen nou echt zijn. Mogelijk zijn dit maar incidentele gevallen, maar dat is ook mooi, dan kunnen we dit afsluiten.”

Lang niet iedereen bekijkt de audit op die manier. Staatssecretaris Katie Hobbs, een Democraat, stelt dat het vertrouwen in de democratie wordt ondermijnd. “Ze schrijven hier een draaiboek, dit willen ze overal gaan doen.” OANN spreekt inderdaad al van audits door de Cyber Ninjas in Pennsylvania, Wisconsin en Georgia.

Showevenement

Wat de winst van dit alles is? Afgelopen weken probeerden Republikeinen overal in het land striktere stemregels in te voeren, die resulteren in het weren van bepaalde kiezersgroepen van de stembus – niet geheel toevallig Democratische kiezers. Zelfs een minimaal verschil in stemmen bij deze audit, hoe klein ook, kan opgeblazen worden tot argument hiervoor, stelt Hobbs. Wat dat betreft is de sportzaal waarin de audit plaatsvindt symbolisch: als showevenement, waarbij de media en dus het Amerikaanse volk vanaf de tribune toekijken.

“Onzin en onverantwoordelijk van haar te beweren”, zegt lid van het Huis van Afgevaardigden in Arizona Mark Finchem. Met cowboyhoed en spijkerbroek is deze Republikein even de tribune opgekomen. “Hobbs neemt een hyperpartijdige rol aan met zulke opmerkingen.”

Volgens Finchem gaat om een ‘forensische audit’ – een leenterm uit het bedrijfsleven, wanneer bijvoorbeeld de belastingdienst financiële gegevens onderzoekt om bewijsmateriaal te verzamelen over economische delicten. “Dat is heel anders dan wanneer de staat de eigen verkiezingen onderzoekt. Natuurlijk gaan die hun eigen misstanden niet ontdekken.”

Even kijkt Finchem uit over de zaal vrijwilligers. “Stembiljetten zijn het geld van ons democratisch systeem. Een stembiljet moet een daadwerkelijke stem vertegenwoordigen, zoals geld ook ondersteund wordt met werkelijke economische waarde. Daar gaat dit om.”

Donald Trump: We zullen Amerika terugnemen De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft tijdens zijn eerste, drukbezochte grote bijeenkomst sinds zijn aftreden er bij zijn aanhangers op aangedrongen de Republikeinen weer aan een meerderheid te helpen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. In Wellington, bij Cleveland in de staat Ohio, werd de Republikein afgelopen weekend toegejuicht door duizenden aanhangers. “We zullen het Huis terugnemen, we zullen de Senaat terugnemen, en we zullen Amerika terugnemen, en we zullen het snel doen”, zei hij. Trump liet in het midden of hij zich verkiesbaar stelt voor de presidentsverkiezingen in 2024, ook toen de menigte luidkeels “nog vier jaar, nog vier jaar” scandeerde zijn aanhangers. Al hintte hij er op enig moment wel op. “Misschien moeten we nog een derde keer winnen. Het is mogelijk”, zei hij, waarmee hij opnieuw liet zien dat hij denkt dat hij in november 2020 heeft gewonnen. Trump viel in zijn toespraak president Biden aan die volgens hem een toenemend aantal migranten de Verenigde Staten laat binnenkomen vanaf de zuidelijke grens en noemde Biden een ramp voor het land. “Joe Biden vernietigt onze natie voor onze ogen.” (ANP)

Lees ook:

Zoveelste hertelling in Arizona drijft Democraten tot wanhoop

Republikeinen in Arizona laten een obscure firma zonder enige ervaring met verkiezingen twee miljoen uitgebrachte stemmen onderzoeken. Voor de zoveelste keer.