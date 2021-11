Is het ‘lege Spanje’ wel gezond voor een kind?

In Spanje is het gegeven zo bekend dat er zelfs een aparte term voor bestaat: la España vacia. Ofwel, het lege Spanje. Die uitgestrekte delen van het land tussen de kusten en de hoofdstad Madrid in, die door de leegloop van het platteland voornamelijk bestaan uit dorpjes met leegstaande huizen, lappen boerenland en kilometers snelweg daartussenin.

Maar toen een Galicische vrouw na haar scheiding vertrok uit Marbella en haar zoon van dertien maanden meenam naar het dorp van haar ouders in de provincie Galicië in het noordwesten van Spanje, had ze toch niet het idee dat ze daarmee een wandaad beging. Daar dacht de rechter echter anders over. In een uitspraak waarin de rechtbank aan de vrouw de voogdij over haar zoon ontzegde, stelde de rechter dat het dorpje in het lege deel van Spanje veel te weinig mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een kind.

De zoon moet terug naar zijn vader, terug naar het levendige Marbella

De Andalusische kuststad Marbella – toch vooral bekend vanwege alle maffioso die er vanuit Europa naartoe trekken om hun drugsgeld te besteden aan luxe villa’s en snelle auto’s – biedt volgens de rechter ‘uitstekende infrastructuur’ en een ‘goed ziekenhuis’. Kortom, het is een ‘kosmopolitische stad’ en daarmee veel beter dan het ‘nietserige dorpje’ van ruim driehonderd inwoners ‘diep in Galicië’ waar de moeder naartoe was vertrokken. Dus moest de zoon terug naar zijn vader, terug naar het levendige Marbella.

De uitspraak werd afgelopen dagen uitgebreid besproken in Spaanse opiniepagina’s en op sociale media, als voorbeeld van vooroordelen over het platteland. Ter verdediging van de rechter wordt aangevoerd dat deze meer argumenten heeft laten meewegen. Zo zou de moeder niet met de vader hebben overlegd vóór de verhuizing en niet op berichten hebben gereageerd.

Een stadsbewoner kan zich geen voorstelling van een leven buiten de stad maken

Dat kan allemaal wel zo zijn, stelt advocate Claudia Traba die de moeder vertegenwoordigt, maar de controverse is ontstaan door de vooroordelen van de rechter en de manier waarop die het vonnis onder woorden bracht. Als iemand al zo over het platteland denkt, wat zijn die andere argumenten dan nog waard? Of spreekt hier simpelweg een stadsbewoner die zich geen voorstelling van een leven buiten de stad kan maken?

Zo slecht is het leven in het lege Spanje toch ook niet? vraagt de Galicische leider van de socialistische partij PSOE zich af – de regeringspartij waartoe ook premier Pedro Sánchez behoort. “Als ik met terugwerkende kracht de keuze kreeg tussen een jeugd in ‘diep Galicië’ en Marbella, dan wist ik het wel: zonder twijfel diep Galicië.”

Bijna 900 Spaanse dorpen verdwenen sinds 1995

Vooral in de noordelijke regio’s Galicië en Asturië is de ontvolking een groot probleem. Van de dorpen die in de afgelopen vijftien jaar zijn verdwenen, lag 56 procent in Galicië en 18 procent in Asturië.