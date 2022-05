Is dit mysterieuze megajacht dat Italië aan de ketting heeft gelegd van Poetin?

De Italiaanse autoriteiten hebben een mysterieus megajacht tegengehouden. Het gaat om de Scheherazade, een van de allergrootste en duurste jachten ter wereld: het is honderdveertig meter lang, heeft twee helipads, een zwembad, een fitnessruimte en – naar verluidt – een biljarttafel die ook bij hoge golven waterpas blijft, en ook veel blinkend goud in de badkamers. Er kunnen achttien gasten slapen. Het super-de-luxe schip, gebouwd in 2020 in Duitsland, zou zevenhonderd miljoen dollar waard zijn. In de media wordt sinds de inval van Rusland in Oekraïne gesuggereerd dat de Scheherazade van de Russische president Vladimir Poetin is.

Het jacht ligt in de Toscaanse havenplaats Marina di Carrara. De kapitein is een Brit, maar verder bestaat de bemanning voornamelijk uit Russen. Sinds de oorlog is begonnen en de EU een groep vooraanstaande Russische politici en oligarchen op een sanctielijst heeft gezet, is het Italiaanse ministerie van financiën aan het uitzoeken wie de eigenaar ervan is. Dat blijkt buitengewoon lastig. Terwijl de Italianen er in veel gevallen achter zijn gekomen welke Russische multimiljonairs welke jachten in het populaire vakantieland bezitten, en in maart en april beslag hebben gelegd op luxe boten en schitterende villa’s ter waarde van negenhonderd miljoen euro, bleef de Scheherazade tot nu toe buiten schot. Het jacht vaart onder de vlag van de Kaaimaneilanden en staat geregistreerd op naam van Beilor Asset Limited op de Marshalleilanden. Maar welk persoon schuilt daarachter? Anonieme speurders van de Guardia di Finanza vertelden de pers dat ze daar maar niet achter konden komen.

The New York Times schreef in maart dat de Amerikaanse inlichtingendienst denkt dat het jacht van Poetin is. En activisten die voor de opgesloten Russische oppositieleider Aleksej Navalny werken, kwamen tot dezelfde conclusie. Zij hebben ruim twintig Russische bemanningsleden onder de loep genomen en eind maart vastgesteld dat ongeveer de helft daarvan werknemers van de FSO zijn. De FSO is de speciale bewakingsdienst die Poetin beschermt. Het jacht blijkt in de zomers van 2020 en 2021 naar Sotsji, de zonnige badplaats aan de Zwarte Zee waar de president van Rusland een gigantisch zomerhuis bezit, te zijn gevaren.

Schip wilde al wegvaren

Italiaanse journalisten, geïntrigeerd door het geheimzinnige jacht, kwamen later met de naam van een andere waarschijnlijke eigenaar op de proppen: Edoeard Choedajnatov, de 61-jarige voormalige topman van het Russische energiebedrijf Rosneft.

De Scheherazade ligt sinds september in Marina di Carrara voor reparaties en een onderhoudsbeurt. Maar begin deze week werd er brandstof getankt en water ingeslagen; het schip wilde kennelijk wegvaren. Dat heeft het ministerie van financiën vrijdagavond verhinderd. In een verklaring schrijft het ministerie dat de eigenaar, die niet bij naam wordt genoemd, ‘zakelijke en financiële banden met prominente leden van de Russische regering en andere personen op de sanctielijst’ heeft, maar zelf niet op die lijst staat. Rome verzoekt Brussel nu om deze persoon daar alsnog op te zetten. In afwachting van een beslissing daarover ligt het megajacht aan de ketting. Italiaanse kranten schrijven zaterdag dat het koers naar Dubai had willen zetten.

Lees ook

Sancties werken zelden zoals bedoeld, vaak zelfs averechts

Een echte oorlog met Rusland wil het Westen niet, en dus valt het terug op economische sancties. Maar de geschiedenis leert: die kunnen juist contraproductief werken, en dat gevaar bestaat ook nu weer.