Is de moraalpolitie in Iran nu afgeschaft, of toch niet?

Alle persbureaus meldden het, en het nieuws ging ook Twitter over: Iran zou de gehate moraalpolitie hebben afgeschaft. De Iraanse procureur-generaal Mohammad Jafar Montazeri had het opmerkelijke nieuws bekendgemaakt op een religieuze bijeenkomst, volgens het Iraanse persbureau Isna. De moraalpolitie was ‘gesloten’, zei hij.

Maar kritische twitteraars zagen wat anders: Montazeri werd gevraagd waarom de moraalpolitie zich al wekenlang niet meer op straat heeft vertoond. De procureur-generaal antwoordde dat de omstreden instantie niet onder zijn ministerie van justitie valt, maar onder binnenlandse zaken: de moraalpolitie was ‘gesloten’ door dezelfde instantie die haar in het leven had geroepen, zei hij. Wat hij dus niet zei, was dat moraalpolitie was opgeheven.

Al ruim twee maanden woeden in het land protesten, die ontstonden nadat deze tak van de politie de 22-jarige Mahsa Amini had gearresteerd. Zij stierf in detentie. Sinds de massale protesten is de moraalpolitie opvallend afwezig.

Flexibelere grondwet

Montazeri maakte wel bekend dat justitie en het parlement kijken of er wijzigingen nodig zijn in de wet die vrouwen sinds 1983 verplicht hun hoofd te bedekken. De ultraconservatieve president Ebrahim Raisi zei zaterdag op televisie dat de islamitische ‘fundamenten’ van Iran in de grondwet zijn verankerd, maar ook dat manieren om de grondwet uit te voeren ‘flexibel kunnen zijn’.

Dit weekeinde is de familiewoning verwoest van de Iraanse sportklimster Elnaz Rekabi, die in oktober in de finale van de Aziatische kampioenschappen in Seoul aantrad zonder hoofddoek. Dat hebben onder meer de BBC en CNN zaterdag gemeld, met een verwijzing naar videobeelden van het hervormingsgezinde kanaal IranWire. De clip toont ook haar huilende broer, Davood Rekabi, die eveneens een bekende klimmer is. “Ze bespoten hem met pepperspray, vernielden het huis en verdwenen”, zegt een stem buiten beeld.

De protesten in Iran zijn al meer dan twee maanden bezig en lijken niet af te nemen. Demonstranten verzetten zich op allerlei manieren fel tegen het regime. Ook door straatkunst.