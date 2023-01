Is de militaire top in Ramstein op een mislukking uitgelopen?

Een mislukking kan de bijeenkomst in Ramstein van vijftig landen niet genoemd worden. Daar werd gepraat over de levering van (zware) wapens voor Oekraïne. Dat land heeft het op dit moment zeer zwaar te verduren aan het front in de provincies Donetsk en Zaporizha. En het ergste moet nog komen, omdat Rusland zich opmaakt voor een groot offensief ergens in de komende maanden, zo luidt de algemene verwachting.

Veel zware wapens krijgt Oekraïne. Maar niet de felbegeerde Leopard 2 tanks van Duitse makelij - nog niet althans, want de westerse landen maken zich op voor zwaardere gevechten.

Tanks, dat is wat we het hardste nodig hebben, zo had de Oekraïense president Zelenski van tevoren gezegd. En: het is ‘in uw macht’ om ze te te leveren. “Er zijn tijden dat we niet moeten aarzelen of vergelijken - dat iemand zegt ‘Ik zal tanks geven als iemand anders ook tanks deelt”, zei Zelenski.

Begeerde Duitse Leopardtanks

Met die opmerking had de president Duitsland op het oog. Weliswaar krijgt Oekraïne veertien Britse Challengertanks, maar van de Duitse Leopardtanks zijn er veel meer in omloop - tweeduizend - in omloop bij Europese landen. Ze zijn niet alleen zeer effectief, maar ook relatief makkelijk in het onderhoud.

Deze wapens belooft de wereld aan Oekraïne: Tanks: 14 Challenger 2 tanks, 200 T-72 tanks Gevechtsvoertuigen: 90 Strykers, 59 Bradley infanterie gevechtsvoertuigen Luchtafweer: verschillende Patriot raketsystemen, Sovjet-tijdperk S-300 grond-lucht systemen, Nasams, Starstreak, IRIS-T luchtafweersysteem Lange-afstands raketten: M142 Himars Houwitser: verschillende M777 houwitsers Anti-tank wapens: duizenden Nlaw wapens Drones: Bayraktar TB2 gewapende drones

In Ramstein deed Duitsland precies wat het de afgelopen maanden ook had gedaan. Aarzelen, en wachten op de bondgenoten.

Aarzelen door verleden

De aarzeling komt deels voort uit Duitslands verleden. Het besef dat Duitsland nooit meer een wereldoorlog mag beginnen zit diep. De ‘Ostpolitik’ in de zeventiger jaren van bondskanselier Willy Brandt - evenals de huidige bondskanselier Scholz een sociaal-democraat - was erop gericht de lijnen met de toenmalige Sovjet-Unie open te houden.

Maar die politiek ging hand in hand met een ambitieuze defensiepolitiek, waarvan de Leopardtanks een tastbare erfenis zijn. En in een essay voor het Amerikaanse tijdschrift Foreign Affairs beschreef bondskanselier Scholz in december dat de Russische inval in Oekraïne een ‘Zeitenwende’ had teweeggebracht, een tijdperk waarin Duitsland op basis van zijn positie en historische verantwoordelijkheid zijn rol als garantsteller van Europese veiligheid op zich zou nemen - samen met de bondgenoten, dat wel.

Niet op ons eentje

‘Keine Alleingänge’ - niet op ons eentje - was de boodschap die Duitsland ook in Ramstein uitstraalde. Maar juist daarmee is Duitsland behoorlijk alleen komen te staan. Veel landen die Leopards in hun arsenaal hebben, willen dat Duitsland snel de vereiste toestemming verleent om ze door te leveren aan Oekraïne.

Zweden en Finland willen ze leveren, en Polen staat zelfs ronduit te trappelen. “Ofwel we krijgen die instemming, ofwel we zullen op eigen houtje het juiste doen”, dreigde de Poolse premier Mateusz Morawiecki in een interview; makkelijk gezegd, maar ook de broodnodige reserveonderdelen zullen uit Duitsland moeten komen.

Ook de Verenigde Staten dringen er al weken op aan dat Duitsland toestemming verleent. Niet hardop, om Duitsland niet in verlegenheid te brengen, maar wel achter de schermen. Maar Duitsland weigert en treuzelt, met argumenten die veel lijken op smoezen. Duitslands gloednieuwe minister van defensie, Boris Pistorius, zei in Ramstein dat hij eerst eens gaat inventariseren hoeveel tanks Duitsland eigenlijk heeft. Aangezien de discussie al maanden duurt, had zijn ministerie dat langzamerhand wel kunnen weten.

Niet de enige dwarsligger?

Hij bestreed ook iets wat wel degelijk de algemene indruk is, namelijk dat Duitsland de enige dwarsligger is voor levering van de Duitse tanks. “Die indruk is fout”, zei hij zonder uit te weiden wie ertegen is dat Duitsland aan Polen en anderen toestemming weigert om de tanks te leveren die het zelf niet wil leveren. En, zei Pistorius ook nog, niets belet Polen en anderen vast te beginnen met het trainen van Oekraïners op de bediening van Leopards.

Treuzelt Duitsland uit vrees dat Rusland levering van Leopardtanks zal opvatten als het overschrijden van een ‘rode lijn’, en dat die zal ontaarden in een Derde Wereldoorlog? Dan is het raar dat Duitsland al wekenlang te kennen geeft dat het alleen Leopards wil leveren als ook de VS over de brug komt Abrams-tanks. Afgelopen donderdag nog heeft de Amerikaanse minister van defensie Lloyd Austin de ‘Duitsers onder druk gezet’ om die eis te laten varen en over te gaan tot leverantie, zo meldde CNN.

Ook bij eerdere leveringen van zware wapens aan Oekraïne hakte Duitsland de knoop ook pas door als de VS hetzelfde deden. Dat gold voor de pantserhouwitsers, Patriot-systemen en recentelijk de Marder-pantservoertuigen.

Abrams-tanks niet zo geschikt als Leopards

De VS voeren vooral redenen van technisch-logistieke aard aan om zelf geen tanks te leveren is. Om de ‘complexe’ tanks te bedienen zou veel meer training vereist zijn dan voor Leopards. Abrams-tanks verbruiken kerosine, in plaats van diesel, zoals de Duitse Leopards en de Britse Challengers. Eventueel kunnen ze ook op diesel lopen, maar dan slurpen ze zeer veel diesel. Oekraïne zou dus heel veel moeite moeten doen om de aanvoerlijnen van Abrams op orde te krijgen. Ook daarom ligt Leopards leveren veel meer voor de hand.

Angst voor escalatie speelt bij de Verenigde Staten geen rol in de discussie over de tanks. Washington heeft in de loop van de oorlog veel bezwaren tegen de levering van zware wapens aan Oekraïne laten vallen. Aanvankelijk stuitte zelfs de levering van Javelin- en Stingersystemen (om respectievelijk tanks en vliegtuigen uit te schakelen), nog op huiver. Maar recentelijk hebben de VS Oekraïne alle mogelijke zware wapensystemen toegezegd, met uitzondering van geavanceerde drones, raketten met een lange dracht en gevechtsvliegtuigen.

Ondermeer Amerikaanse pantser- en gevechtsvoertuigen zijn onderweg. De VS hebben Oekraïne op het hart gedrukt om vooral niet te beginnen aan nieuwe offensieven voordat die voertuigen en andere zware wapens zijn gearriveerd en voordat Oekraïense militairen in het gebruik ervan zijn getraind, zo meldt persbureau Reuters.

Ook de Krim aanvallen

Maar Washington is ervan overtuigd dat Oekraïne in de gelegenheid moet komen om Rusland op zijn minst te kunnen dreigen met aanvallen op de Krim, zo meldde The New York Times deze week op basis van militaire en regeringsbronnen.

De Amerikaanse regering denkt niet zozeer dat Oekraïne in staat tot verovering van de Krim, die sinds 2014 door Rusland is geannexeerd. Dat is nog steeds wel het doel van Oekraïne, en alle westerse bondgenoten benadrukken dat Oekraïne het volste recht heeft om zijn gezag over dat deel van het grondgebied te herstellen.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een groot deel van de bevolking (hoe groot is moeilijk te zeggen) staat sympathiek tegenover de Russen; veel tegenstanders zijn uitgeweken. Bovendien heeft Rusland er veel militairen gestationeerd en versterkingen aangebracht op de kop van het schiereiland. In Rusland zou een aanval op ‘onze’ Krim Poetin wel eens heel veel bijval voor zijn oorlog kunnen opleveren.

Maar, redeneren de Amerikanen volgens de New York Times, het is van belang dat Oekraïne grip krijgt op de militair strategische landcorridor tussen Rusland en de Krim, en dat ze de Russische positie op de Krim zoveel mogelijk ondermijnen. Rusland moet daar op zijn minst de dreiging voelen, want dat komt Oekraïne goed van pas als het ooit tot onderhandelingen komt. Het risico op escalatie door Rusland bij dreiging op de Krim weegt daar volgens Washington tegenop, aldus de zegslieden van de krant. De kans op een Russisch nucleair tegenantwoord wordt in Washington ingeschat als klein, gezien eerdere ervaringen.

‘Feestdag’

Vrijdag was ‘een feestdag in Rusland’, zo mopperde Roderich Kiesewetter, afgevaardigde van de oppositionele CDU in de Duitse Bondsdag, over de afloop van ‘Ramstein’. “Deze dag kost levens in Oekraïne.” Toch heeft Rusland weinig redenen om zich rijk te rekenen. De trend is dat Oekraïne’s bondgenoten steeds zwaardere wapens leveren. Het moet raar lopen als die Leopardtanks, al of niet samen met Abramstanks, niet binnen afzienbare tijd het Oekraïense slagveld oprollen.

Lees ook:

Nederland levert Kiev twee Patriot-lanceerinrichtingen

Nederland stuurt twee Patriot-lanceerinrichtingen naar Oekraïne, meldt minister Ollongren. Duitsland talmt nog met het sturen van tanks.



Oekraïne smeekt om westerse tanks. Hoezo tanks?

Oekraïne wil snel westerse tanks, nog voor een alom verwacht grootschalig offensief van Rusland. Wat kan het Oekraïense leger daarmee?