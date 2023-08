Is de dood van Wagnerleider Prigozjin een teken van zwakte van Poetin, of juist van kracht?

De dood van Jevgeni Prigozjin is waarschijnlijk onderdeel van een grotere zuivering onder Russische ‘turbo-patriotten’. Maar die strijd is nog niet gestreden. ‘Prigozjin heeft verloren, maar Poetin heeft nog altijd moeite om te winnen.’

De boodschap lijkt helder: waag het op te nemen tegen de almachtige leider en je bent je leven niet zeker. Want ondanks dat de exacte doodsoorzaak van Wagnerleider Jevgeni Prigozjin, die vorige week woensdag om het leven kwam bij een vliegtuigcrash, nog altijd in nevelen is gehuld, riekt zijn overlijden naar een politiek-criminele afrekening. Een spectaculaire vergelding precies twee maanden nadat Prigozjin met zijn privémilitie een gewapende opstand begon – de grootste binnenlandse bedreiging voor Poetin sinds die 23 jaar geleden aan de macht kwam.

De president kon die publieke vernedering niet over zijn kant laten gaan. Poetin staat immers bekend als rancuneus en wraakzuchtig, zeker waar het de loyaliteit van zijn (ex-)vertrouwelingen betreft. Prigozjin verbrak met zijn opstand de zogeheten ponjatia, de gedragscodes en ongeschreven regels die gelden binnen de Kremlinmuren. Een Russische variant op de Italiaanse omertà, die voorschrijft dat loyaliteit en geheimhouding boven alles gaan.

Toch leek het in eerste instantie alsof Prigozjin weg zou komen met zijn opstand. Nadat de president de rebellie eerst betitelde als ‘een dolkstoot in de rug’ en Prigozjin zelf – zonder hem bij naam te noemen – bestempelde als ‘verrader’, deed hij immers weinig tot niets. Sterker, de juridische aanklachten tegen hem verdwenen na een schimmige deal van tafel en daags na de opstand ontving Poetin de Wagnerleider in het Kremlin. Eind juli verscheen de militante vechtjas zelfs zij aan zijn met zijn voormalig broodheer op de Rusland-Afrika-top in Sint-Petersburg. Het leek er even op dat Poetin en Prigozjin hun geschil hadden uitgepraat.

Zoals in maffiafilms

Maar schijn bedriegt. Vorige week woensdag bleek dat er van verzoening of een tweede kans allesbehalve sprake was. Of, zoals de Russische analist Alexander Baunov van de Amerikaanse denktank Carnegie de dood van Prigozjin omschreef: “Het is als in maffiafilms: strijdende partijen en hun bazen komen samen zodat ze vanuit een taart op de ander kunnen schieten, of ze maken het, zoals in The Godfather, eerst goed voordat ze elkaar afmaken.”

Want na de crash van Prigozjins vliegtuig gaan nog maar weinigen ervanuit dat het om een ongeluk ging. Eerder zou er sprake zijn van een buitengerechtelijke executie. Achteraf bezien gaf Poetin Prigozjin wellicht een gevoel van schijnveiligheid alvorens toe te slaan. De twee maanden die Prigozjin na zijn opstand nog levend op deze aardbol rondliep, bleken uitstel van executie.

Gezien het soort regime dat Poetin leidt, wekt dat weinig verbazing. Zijn macht drijft al jaren op het idee dat hij een krachtig en indien nodig moordlustig leider is, iemand die niet met zich laat stollen. Zwakte kan hij zich niet permitteren. “Het uitblijven van duidelijke tekenen van Prigozjins bestraffing werd in toenemende mate geïnterpreteerd als een teken van hulpeloosheid en slapheid van het regime”. schreef Baunov.

Geen subtiele moord

Maar als niets doen zwakte uitstraalt, is het neerhalen van een vliegtuig dan een teken van kracht? Als dit een door het Kremlin georganiseerde moordaanslag is – en dat is de werkhypothese van Ruslanddeskundigen – is het niet bepaald een subtiele moord. Poetins veiligheidsdiensten brachten eerder politieke tegenstanders om het leven, maar meestal ging dat iets delicater: vergif in een kopje thee, een duwtje bij een openstaand raam of desnoods een paar kogels in de rug. Het opblazen van een privéjet zou zonder meer de meest spectaculaire afrekening zijn op Poetins liquidatiepalmares.

Waarom werd Prigozjin niet net als die anderen op een geraffineerdere manier weggewerkt? Vermoedelijk om een overweldigend, ijskoud en meedogenloos machtsvertoon aan de dag te leggen. Met de dood van Prigozjin wilde het Kremlin een signaal afgeven aan iedereen die het tegen Poetin waagt op te nemen: Gij zult uw president liefhebben, of het loopt verkeerd af.

Want zelfs als Poetin niét achter de dood van de Wagnerbaas zit, dan nog is de elite gewaarschuwd, schreef de Russische politiek-analist Tatiana Stanovaja vlak na de crash op X, voorheen Twitter: “Ongeacht de oorzaak van de vliegtuigcrash, zal iedereen dit als een daad van vergelding en wraak zien en het Kremlin zal die zienswijze niet bestrijden. Vanuit Poetins perspectief moet Prigozjins dood dienen als een les voor alle mogelijke navolgers.”

Niets is wat het lijkt

Op het eerste gezicht is het dus een teken van kracht. Maar in Rusland is niets wat het lijkt en dus is het nog maar de vraag of Poetin met de dood van Prigozjin ook op de lange termijn zijn positie heeft versterkt.

Want Prigozjin mag dan misschien van het toneel zijn verdwenen, dat geldt niet voor zijn ideeën. De Wagnerbaas vertegenwoordigde namelijk een veel grotere groep voorstanders binnen de Russische elite van een (nog) harder optreden in Oekraïne. In de ogen van deze zogeheten ‘turbo-patriotten’ is Poetins optreden in de oorlog zwak.

Een man legt bloemen op het graf van Wagnertopman Jevgeni Prigozjin in Sint-Petersburg. Beeld AFP

Voor hen was Prigozjin een boegbeeld. Iemand die het publiekelijk opnam tegen de legerleiding door ze te beschuldigen van onvermogen, lafheid, corruptie en een gebrek aan patriottisme. Liever zag Prigozjin een algehele mobilisatie en de complete militarisering van de economie. Zaken waar Poetin zich vermoedelijk niet aan durft te branden vanwege de sociaal-maatschappelijke onrust die daar het gevolg van kan zijn.

Met de dood van Prigozjin is dit ultranationalistische sentiment nog niet weg. Er zijn er genoeg binnen de elite die zich ergeren aan het ‘zwakke’ optreden van Poetin in een oorlog die hij nog altijd geen oorlog durft te noemen. En de dood van Prigozjin lijkt deze groep alleen maar verder op te zwepen, merkte Ruslandkenner Mark Galeotti op in de Britse krant The Times. “Er wordt gesproken over wraak, en hoewel we dat niet klakkeloos serieus moeten nemen, zijn zij onmiskenbaar boos en gedesillusioneerd.”

Aanhangers of gijzelaars?

Na vorige week woensdag zal, anders gezegd, een deel van de elite zich eerder gijzelaar dan aanhanger van Poetin voelen. “De tsaar heeft het oude sociale contract met zijn elite opgezegd en is teruggevallen op angst en geweld om zijn haperende regime te handhaven”, schrijft Galeotti. “Het risico daarvan is dat het op wanhoop lijkt. De elite voelt zich in toenemende mate oncomfortabel. Niet omdat ze per se het idee heeft dat zij de volgende zijn, maar het suggereert dat Poetin steeds grilliger wordt en dat zijn grip op het systeem zwakker wordt, niet sterker.”

De veronderstelde moord op Prigozjin is, kortom, een vorm van symptoombestrijding. Maar hij past in een patroon. Na de Wagneropstand keerde de Russische president zich namelijk al sterker tegen de ultranationalistische types die hij in eerste instantie nog tolereerde omdat ze zijn oorlog steunden. Zo arresteerden de autoriteiten vorige maand bijvoorbeeld Igor Girkin, een voormalige inlichtingenofficier van geheime dienst FSB die is veroordeeld voor het neerhalen van vlucht MH17. Girkin had daags voor zijn arrestatie Poetin opgeroepen op te stappen. Op zijn Telegram-kanaal met 800.000 volgers schreef hij: ‘Het land overleeft niet nog eens zes jaar de heerschappij van deze laffe middelmatigheid.’ Hij wordt verdacht van extremisme.

En slechts één dag vóór de vliegtuigcrash waarbij Prigozjin om het leven kwam, werd bekend dat generaal Sergej Soerovikin zijn functie als bevelhebber van de Russische luchtmacht had moeten neerleggen. Soerovikin had nauwe banden met Prigozjin en kon, misschien nog belangrijker, niet door één deur met defensieminister Sergej Sjojgoe en stafchef Valeri Gerasimov. Eerder waren er al geruchten dat Soerovikin met een tiental andere hooggeplaatste militairen was gearresteerd wegens hun terughoudende optreden tijdens de muiterij.

Repressiecampagne

Het wekt de schijn van een zuivering onder de ultranationalisten en dat werd begin augsutus bevestigd door drie anonieme regeringsfunctionarissen in de Russische online krant The Moscow Times. Volgens hen is het Kremlin bezig met een repressiecampagne tegen de turbo-patriotten om hen uit de weg te ruimen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar maart.

“Grof gezegd zijn onze belangrijkste vijanden op dit moment de patriotten, zoals dat eerder de liberalen waren”, stelde een van de bronnen. Die patriotten zouden een politiek risico vormen nu hun ontevredenheid over de invasie van Oekraïne groeit en de Russische economie stagneert. Daarmee vormen ze een mogelijk obstakel in de aanloop naar presidentsverkiezingen die Poetin glansrijk en zonder onenigheid wil winnen. En hoe klein de kans ook is dat de patriotten een werkelijke bedreiging voor Poetins macht vormen, elk risico is er één te veel in het hedendaagse Rusland.

De dood van Prigozjin is, kortom, het zoveelste bewijs voor de onophoudelijke strijd binnen de Russische elite. Daar waar Poetin de patriotten eerst nog binnenboord probeerde te houden, onder meer door Prigozjin ongestraft zijn gal te laten spuien over de legerleiding, lijkt de president nu over te gaan op gedwongen onderwerping door repressie. Of Poetin nu achter de dood van Prigozjin zit of niet: alle ‘boze patriotten’ zullen die vermoedelijk opvatten als teken dat Poetin klaar is om hard op te treden. Niet alleen tegen de liberale anti-oorlogsoppositie, maar ook tegen hen.

Of dat een teken is van zwakte of kracht, van wanhoop of van doortastendheid, daarover valt te discussiëren. Voor velen was de vliegtuigcrash een demonstratie van macht, voor anderen een manier om de zwakte en besluiteloosheid van het regime te maskeren. Hoe dan ook, zo concludeert analist Ivan Fomin in The Moscow Times: ‘Het resultaat twee maanden na de Wagnermuiterij is dat Prigozjin weliswaar heeft verloren, maar Poetin nog altijd moeite heeft om te winnen.’

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.

Lees ook:

De vermoedelijke dood van Prigozjin is voer voor complotten (en dat komt Poetin wel goed uit)

Na de veronderstelde dood van Jevgeni Prigozjin wemelt het op het web van de complottheorieën over het lot van de Wagnerbaas. Online verwarring die voor het Kremlin bijzonder handig is.