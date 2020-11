Is Arizona nu voor Biden of niet?

Bij sommige is Joe Biden al bíjna president, bij andere heeft hij nog een weg te gaan – gevolg van het feit dat de media er verschillende methodes op na houden om een staat aan een van beide kandidaten toe te wijzen.

Trouw houdt zich aan de tellingen en afwegingen van persbureau AP, dat Biden inmiddels op 264 kiesmannen heeft staan, waarmee hij er nog maar zes nodig heeft om het presidentschap binnen te halen. Ook de conservatieve tv-zender Fox houdt deze telling aan. Daarmee hoeft Biden nog maar één van de vier staten binnen te halen waar de uitslag nog beide kanten op kan gaan (Alaska, waar ze heel langzaam tellen, zal zeker naar Trump gaan).

Of zijn het er toch vijf? Want waar AP de elf kiesmannen van Arizona al meetelt voor Biden, doen CNN en de New York Times dat bijvoorbeeld niet. Daar stond Biden donderdagavond nog op 253 kiesmannen en was de overwinning voor hem een stuk verder weg.

Demografische veranderingen

Hoe kan dat? AP wees Arizona al toe op woensdagmiddag, toen Biden er met 5 procentpunt verschil aan kop ging, en legde donderdag nog eens uit waarom.

Arizona is van oudsher een Republikeins stemmende staat, maar demografische veranderingen hebben daar verandering in gebracht: een toevloed van latino’s en inwoners van de dure buurstaat Californië hebben de staat Democratischer gemaakt. Deze kiezers streken vooral neer in het stedelijk gebied van Maricopa County met onder andere de grote stad Phoenix - nu de plek waar nog de meeste niet-getelde (post)stemmen vandaan komen. De stemmen die er al wel geteld werden, gingen met een verschil van 4,2 procent naar Biden. De voorsprong die de Democraat woensdag al had, kon Trump daarom nooit meer goed maken, aldus de redenering van AP.

Slinkende voorsprong

Maar, zo stelde The New York Times woensdag vast, dat Biden op kop lag en dat de nog te tellen stemmen uit stedelijk gebied komen, wil niet zeggen dat de Democraat een veilige, onoverbrugbare voorsprong had genomen. Want terwijl hij in staten als Michigan en Wisconsin van een achterstand terugkwam, slinkt zijn voorsprong in Arizona juist sinds woensdag: naar 2,35 procentpunt donderdagavond – een verschil van 68.000 stemmen terwijl er nog 450.000 geteld moesten worden.

Dat zou kunnen komen, denkt de Times, omdat de Democraten – die meer via de post stemmen – hun envelopjes al vroeg posten, terwijl er misschien ook flink wat Republikeinen waren die dat vanwege corona in een later stadium óók deden. Dat zou betekenen dat de late poststemmen, die als laatste geteld worden, een Republikeinse meerderheid laten zien.

AP meldt de telling in Arizona goed in de gaten te houden.

Lees ook:

Kleurt rood Arizona deze verkiezingen blauw?

De laatste jaren verandert het voormalige Republikeins bolwerk Arizona in een Democratische staat. Hierdoor zou Joe Biden weleens de elf kiesmannen van deze woestijnstaat kunnen winnen op 3 november.