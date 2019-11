Irmela (73) bedekt al dertig jaar hakenkruizen met liefde

Ze staat voor een groezelige muur, waarop een groenblauw hakenkruis is gespoten. De 73-jarige Irmela Mensah-Schramm uit Berlijn haalt een graffitibus tevoorschijn en richt. Kalmpjes spuit ze een rood hart om het hakenkruis. Een camera van het Duitse tv-station ZDF legt vast hoe ze met zichtbaar plezier het hartje helemaal inkleurt met de rode graffiti, tot er niets meer van het hakenkruis is te zien.

Het programma Galileo van de Duitse televisiezender ProSieben maakte ook een reportage over ‘spuitbus-oma’ Mensah-Schramm

De gepensioneerde lerares op een school voor verstandelijk gehandicapte kinderen bestrijdt al ruim dertig jaar leuzen en tekens van neonazi’s op straat. Haar uitrusting: een graffitispuit, een zwarte viltstift, een metalen stuk keukengerei dat dienst doet als stickerkrabber, en nagellak­remover voor de stickerrestjes. Haar motto: “Weer een hakenkruis minder.”

De haattaal die ze verwijdert, documenteert ze ook. Haar foto’s van graffiti zijn al tentoongesteld, en de stickers bewaart ze in plakboeken. Toen Al Jazeera haar twee jaar geleden sprak had ze 89 plakboeken, het laatste was bijna vol. Aan het begin kwam ze voornamelijk antisemitisme tegen, nu verwijdert ze ook veel anti-immigratieteksten en moslimhaat. In 1996 kreeg ze haar eerste onderscheiding, de hoogste in Duitsland, en er volgden meer decoraties.

Mensah-Schramm krijgt ook wel eens boetes, voor vandalisme. Tot nog toe liep dat steeds met een sisser af. Maar het lijkt er nu op dat ze er toch één moet gaan betalen, een bedrag van 1050 euro. Tegen ZDF zei ze dat ze niet van plan is de boete te betalen, en dat ze desnoods naar de gevangenis zal gaan. “Ik heb tenslotte al lang geen vakantie meer gehad.” Intussen gaat ze gewoon door met haar missie. Als wat zij doet crimineel is, zegt ze, “dan zie ik mezelf graag als een recidivist.”

