Iranexpert: ‘In Oekraïne kan Teheran het eigen wapenarsenaal grootschalig testen’

Boven steden in heel Oekraïne klonk de afgelopen dagen het omineuze geluid van de Iraanse kamikazedrones, die zich in energiecentrales, overheidsgebouwen en woningen boorden. Hoewel Iran nog steeds ontkent dat het drones levert aan Rusland, neemt de betrokkenheid van Teheran bij de oorlog in Oekraïne toe. Amerikaanse inlichtingendiensten meldden deze week dat leden van de Iraanse Revolutionaire Garde naar de Krim afreizen om daar Russische militairen te trainen in het gebruik van de drones.

De Iraanse drones hebben inmiddels een staat van dienst in Oekraïne. Aanvankelijk waren er berichten dat het Russische leger zich beklaagde bij Teheran omdat de onbemande vliegtuigjes slecht functioneerden, maar momenteel zijn het vooral de Iraanse drones die in Oekraïense steden schade aanrichten. De drones, hoewel van lage kwaliteit, zijn voor de Russen ook aantrekkelijk door het lage prijskaartje: een Iraanse Shahed-136 kost zo’n 20.000 euro, terwijl een kruisraket zo’n miljoen euro kost.

Onlangs stelde de Oekraïense president Volodimir Zelenski tijdens een vergadering van de G7 dat de Russen ongeveer 2400 drones hebben besteld bij Iran. De Oekraïners vragen daarom om extra luchtafweersystemen bij westerse landen.

Kiev klopt in het bijzonder aan bij Israël. Dat land staat bekend om zijn geavanceerde raketschild, dat ook wel Iron Dome (‘IJzeren Koepel’) wordt genoemd. Maar Iran-deskundige Erwin van Veen van het het instituut Clingendael stelt dat Israël niet snel op dit verzoek zal ingaan vanwege Jeruzalems afhankelijkheid van Rusland in Syrië. Ook de Iraanse droneleveranties aan de Russen blijken grotendeels door belangen in Syrië ingegeven.

Waarom mengt Iran zich met zijn drones zo in de strijd in Oekraïne?

“Ten eerste vormt Oekraïne, hoe wrang dat ook klinkt, voor de Iraniërs een goede mogelijkheid om hun wapentuig grootschalig uit te testen. Dat is niet alleen waardevolle ervaring voor de Iraniërs zelf, maar tegelijkertijd ook een waarschuwing naar andere landen waarmee het potentieel in conflict kan raken; denk bijvoorbeeld aan Golfstaten. De aanvallen die Rusland nu met Iraanse drones uitvoert in Oekraïne schrikken af, en Iran verdient er ook nog eens aan.”

Daarnaast zijn er ook politieke motieven voor het regime in Teheran. “Dat is het tweede aspect: de punten die met de drones worden gescoord bij het Kremlin. Iran krijgt al veel steun van Rusland op het wereldtoneel. Mogelijk is het leveren van drones in het bijzonder gericht op het verkrijgen van meer Russische steun in het conflict in Syrië, waar Rusland en Iran beide militair betrokken zijn. Uiteindelijk is Oekraïne voor Iran geen kernprioriteit, maar Syrië is dat wel.”

Hoe speelt Syrië mee in Oekraïne?

“Zowel Rusland als Iran is daar zeer actief, en beide steunen ze het bewind van de Syrische president Bashar al-Assad. Maar dat betekent niet dat de Russen en de Iraniërs in Syrië twee handen op één buik zijn, ze hebben ook conflicterende belangen. Rusland wil vooral stabiliteit, terwijl Iran zijn eigen aanwezigheid in Syrië uitbreidt, waardoor het in conflict komt met Israël.”

Hoewel Rusland en Iran bondgenoten zijn in Syrië, staat Rusland toe dat Israël militair optreedt tegen milities die Teheran steunt. “Rusland beheerst grotendeels het Syrische luchtruim, dus ze zouden het de Israëliërs moeilijk kunnen maken om die milities aan te vallen vanuit de lucht, maar dat doen ze niet. Als Iran met de levering van drones een gunst van het Kremlin wil, dan zou het bemoeilijken van Israëlische luchtaanvallen waarschijnlijk bovenaan het wensenlijstje staan.”

Zal de grotere betrokkenheid van Iran ervoor zorgen dat Israël ook meer kant zal kiezen in het conflict in Oekraïne?

“De Oekraïners krijgen nu al steun van Israël in de vorm van inlichtingen over de Iraanse drones, maar Israël gaat de luchtafweersystemen waar Oekraïne om vraagt hoogstwaarschijnlijk niet leveren, en precies om het zo net genoemde punt. De Israëlische belangen in Syrië zijn te groot. Als het nu luchtafweersystemen aan Oekraïne levert, kan Rusland ervoor kiezen het de Israëliërs moeilijker te maken om de door Iran gesteunde milities te bestoken vanuit de lucht. De Iraanse aanwezigheid in Syrië is voor Israël een kwestie van nationale veiligheid, meer dan de oorlog in Oekraïne dat is. De situatie in Syrië zal dus voorrang blijven houden boven de steun aan Oekraïne.”

