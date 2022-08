Iran: steekpartij Rushdie is schuld van de schrijver zelf

Volgens de woordvoerder rechtvaardigt de vrijheid van meningsuiting de ‘beledigingen’ van de schrijver richting de islamitische gemeenschap niet. Hij voegt daar aan toe dat Iran geen extra informatie heeft over verdachte Hadi M. Deze 24-jarige is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor poging tot doodslag en mishandeling. Het is vooralsnog onduidelijk wat zijn motief was.

Het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken ontkent dat Teheran iets te maken heeft met de aanval op de schrijver. “Salman Rushdie stelde zichzelf bloot aan de woede van het volk door de islamitische heiligheden te beledigen en de rode lijn van 1,5 miljard moslims te overschrijden,” zegt de woordvoerder.

Neergestoken tijdens lezing

Rushdie werd afgelopen vrijdag neergestoken tijdens een lezing in Chautauqua in het westen van de staat New York. De 75-jarige schrijver liep meerdere verwondingen op. Volgens CNN gaat het om drie steekwonden in de nek, vier steekwonden in z’n buik, een in z’n borst, een in z’n oog en een snijwond op z’n been. Mogelijk raakt hij zijn rechteroog kwijt.

Door de publicatie van Rushdies boek De Duivelsverzen in 1988 haalde hij zich de woede van strenggelovige moslims op de hals. De Iraanse ayatollah Khomeini verklaarde de schrijver een jaar later vogelvrij.

Het gaat de goede kant op met de gezondheid van Rushdie, zo liet zijn literair agent zondag weten. Rushdies zoon Zafar meldt namens de familie dat de toestand van zijn vader nog wel ernstig is, maar zegt “extreem opgelucht” te zijn dat hij van de beademing af is. Volgens Zafar heeft zijn vader nog altijd zijn gevoel voor humor. Ook bedankt hij alle mensen die Rushdie na het steekincident hebben geholpen.

