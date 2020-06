Iran ontkent een tweede coronagolf

Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf in Iran, op 30 maart, werden er in één dag 3186 nieuwe besmettingsgevallen gemeld. Vorige week, op 4 juni, werd een nieuw hoogtepunt bereikt, toen in Iran 3574 nieuwe infecties werden geteld. Na een daling in het aantal coronabesmettingen in april, neemt sinds begin mei het aantal besmettingen in Iran weer snel toe. Vooral in het zuidwesten van Iran, in de provincie Khuzestan, zijn de afgelopen weken veel nieuwe gevallen geregistreerd.

Ondanks die stijging wil de Iraanse regering niet spreken van een tweede golf. Volgens de hoofdepidemioloog van Iran, Mohammed-Mehdi Gouya, zijn de stijgende besmettingsaantallen vooral te wijten aan een nieuw testbeleid. Waar eerst alleen mensen met ernstige symptomen werden getest op het virus, komen nu ook mensen met mildere klachten in aanmerking voor een coronatest. Twee maanden geleden werd één test uitgevoerd per 380 inwoners, nu wordt één op de 79 inwoners getest.

Toch verklaart dat niet waarom ook het percentage testen dat een positieve uitslag oplevert de laatste weken stijgende is. In de hoogtijdagen van de virus leverde bijna twintig procent van de testen een positieve uitslag op. Dat daalde in april tot onder de tien procent, schommelde daarna een tijdje tussen de tien en de veertien procent, maar steeg daar afgelopen weken weer bovenuit. Het aantal coronapatiënten dat per dag aan het virus overlijdt, bleef wel onder de honderd.

Iran was een van de eerste landen buiten China dat hard getroffen werd door het coronavirus. Het land nam strenge maatregelen om het virus te bedwingen. Scholen en universiteiten sloten de deuren en culturele en religieuze evenementen werden afgelast. Half april begon Iran met het versoepelen van die maatregelen, eerst gingen winkelcentra en parken weer open, daarna moskeeën en eind mei ook musea en historische monumenten. President Hassan Rouhani waarschuwde vorige week dat als de uitbraak erger wordt, restricties misschien opnieuw moeten worden ingevoerd.

