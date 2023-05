Iran executeert nog eens drie demonstranten voor deelname anti-overheidsprotesten

Hun namen zijn Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi en Saeed Yaghoubi. Sinds 16 november zaten ze vast in een gevangenis in Isfahan, nadat ze deelnamen aan felle anti-overheidsprotesten in dezelfde stad. Vrijdag zijn ze opgehangen, vroeg in de ochtend.

Na de dood van de 22-jarige Mahsa Jina Amini, die in september stierf na hardhandig te zijn opgepakt door de moraalpolitie omdat ze haar hoofddoek niet ‘correct’ zou hebben gedragen, ontstond in Iran een protestgolf tegen het islamitische regime. Ook de drie mannen gingen de straat op, in hun stad Isfahan. Maar volgens het Mizan-persbureau, verbonden aan de Iraanse rechtbank, schoten de mannen tijdens dat protest drie leden van de veiligheidsdiensten neer. Die kwamen daarbij om het leven.

Toch werden de drie demonstranten in januari niet veroordeeld voor moord, maar voor het ‘voeren van een oorlog tegen God’, een vage aanklacht die het regime vaker tegen politieke dissidenten gebruikt.

Familie van de demonstranten bedreigd

Mensenrechtenorganisaties benadrukken dat de drie mannen geen eerlijk proces hebben gehad. Zo zouden ze in de gevangenis zijn gemarteld. Gevangenisbewakers zouden hebben gedreigd de familie van de demonstranten wat aan te doen.

“Ik zweer bij God dat ik onschuldig ben”, zegt Kazemi bovendien in een audio-opname, die volgens Amnesty in de Dastgerd-gevangenis is opgenomen. “Ik had geen wapens bij me. De veiligheidsdiensten bleven me slaan. Ik moest zeggen dat het wapen van mij is.” De demonstrant stelde dat hij “zou zeggen wat ze willen. Zolang ze mijn familie maar met rust laten.”

De Australische neef van Kazemi, Mohammed Hashemi, deed eerder deze maand nog een oproep om zijn neef vrij te krijgen. ‘Majid is slechts dertig jaar oud’, schreef hij in een open brief naar zijn minister van buitenlandse zaken, Penny Wong. ‘Hij is liefhebbend, meelevend, en heeft een sterke wil. Hij deed mee aan deze vreedzame demonstraties om zijn stem te laten horen en verandering te eisen.’ De families protesteerden woensdag nogmaals tevergeefs buiten de gevangenis tegen de straf.

Helft van het aantal executies vindt plaats in Iran

De executie van vrijdag brengt het totaal aantal executies naar aanleiding van de Iraanse protestgolf op zeven. In december en januari werden al vier demonstranten opgehangen.

Uit onderzoek van Amnesty International bleek eerder deze week dat van alle executies in de wereld ruim de helft plaatsvindt in Iran. In totaal executeerde het land vorig jaar zeker 582 mensen, volgens de in Oslo gevestigde ngo Iran Human Rights: een toename van 75 procent ten opzichte van het jaar ervoor en het hoogste aantal executies sinds 2015.

‘Met deze executies wil de Islamitische Republiek haar leiderschap voortzetten’, zei Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur van Iran Human Rights op Twitter. ‘Indien de Iraanse autoriteiten niet de consequenties gaan voelen van deze acties, kan dat nog honderden demonstranten het leven kosten.’

